Telia, hur är detta ens möjligt?

Skrivet av totte1015: Till att börja med tycker jag det borde vara olagligt att låsa hyresgäster till endast en operatör (speciellt en förjävla dålig en) så man aldrig kan "hota" med att säga upp skiten. Nu sitter jag här, prime time för gaming en lördagskväll och möts av detta:

<Uppladdad bildlänk> Jag själv har gått i nätverk och kommunikation men kan GUD FÖRBANNAT inte förstå hur i helvete jag kan få dessa resultat?

Så min nerladdning är throttlad till ca 3,5mbit/s, medans uppladdning är uncappad på mitt vanliga 1000/1000 nät?!

Hur är detta ens möjligt? Ni som kan nätverk får GÄRNA förklara hur fan detta kan ske. Har gjort allt basic man ska göra, starta om routern, gå förbi den rätt in i vägguttaget, startat om datorn, tagit bort dns/vpn osv osv

Men exakt samma hastighet ner oavsett. 1. Fan ta Telia. Drägg.

2. Varför är det så här?? (och nej, 3,5mbit stabilt är det då inte, för varje hemsida laddar som en slatt med sirap.) Gå till inlägget

Har stadsnät och under mina 12 månader med telia så hade jag detta problemet 3 gånger. Nästan då med 4 månaders mellanrum också... varje gång så berättade de att de ALDRIG hade sett något liknande innan men att de skulle felanmäla till tekniker som skulle köra ut.

Jag antog att denna lägenhet/detta hus/detta när skulle vara ett problem för all framtid men när jag bytte till telenor i förra black friday så försvann problemet.... Endast Telia it seems like.