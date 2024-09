Undervolta 7600x

Vad gäller stabilitet så gör undervoltning och överklockning i princip samma sak: du flyttar dig till annan punkt på kurvan frekvens vs spänning. Oavsett om du höjer klockfrekvens eller sänker spänning så finns risken för samma sorts instabilitet där spänningen är för låg för just din processor vid en given klockfrekvens.

Men absolut, risken att något brinner upp finns ju inte riktigt -- men det är ju inte heller därför man stresstestar överklockningar, det är ju främst för att se om datorn är stabil eller inte.

Du kan ändra lite och bara köra och se, men räkna med att datorn kraschar slumpmässigt om du undervoltat lite för hårt. Alternativt kanske den är superstabil och du hade kunnat undervolta mera än du gjorde. Enbart att testa sig fram tills det blir instabilt och sedan justera tillbaka får du ut så mycket som möjligt.

Curve Optimizer-sänkningar bör isåfall testas med något som corecycler och inte t ex Prime95/OCCT/liknande som kör max hela tiden. Datorn brukar i regel krascha i idle/vid lätta laster som att surfa, och kan göra det trots att den kan klara 100% belastning i flera dygn.

Ang fläktkurvor så kan du i regel ställa in manuellt i BIOS också, istället för att bara välja silent/standard. T ex att om CPU är under 55 grader kör 40%, annars om den är 55-70 kör 60% osv.

Om inte det är flexibelt nog finns program som FanControl som jag tycker är fantastiskt. De två nackdelarna är att man måste ställa in och testa sig fram, samt att programmet måste vara igång jämt. Hos mig drar det 130 MB RAM och det har använt 36 sek CPU-tid på 14 timmar, i runda slängar ett snitt på 0.07% CPU. Så har man inte tight med RAM är det rätt irrelevant.