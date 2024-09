Fått nätverksproblem efter att ha kopplat in ett andra hus på landet

Hej, fick fiber till landet för tre år sedan och drog in det till ena huset med cat 6 utomhuskabel från fiberboxen. Cat6 kabeln går sedan in i en Switch i huset som i sin tur är kopplad till en ASUS mesh wifi router. Har fungerat bra men efter att ha kopplat in ytterligare ett hus, i princip på samma sätt har det börjat strula. Trodde det hade med att jag använt samma SSID i båda husen men det fortsätter att strula även efter att jag bytte SSID på det ena. Någon som har koll, vilket inte jag har...