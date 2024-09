Truenas scale smb låser sig vid full disk.

Hej, Har råkat ut för att truenas scale smb hänger sig när en disk blir full.

När disken blir full så går det ej att nå smb via windows eller andra program, utan enda chansen att rädda det är att gå in i truenas och via shell där gå in och radera filer manuellt, där efter starta om .

Vad kan vara fel? inställning eller skall jag rapportera bugg till truenas?