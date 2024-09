Microsoft ska återstarta olycksdrabbat kärnkraftverk

Skrivet av julgranen: Hur fungerar detta i realiteten? Har dom något datacenter i närheten som drar 800MW(!)? Det går ju knappast dra kablar tvärs över landet som går specifikt till deras datacenters. Eller är det som så att de "reserverar" den effekten från nätet och det kan lika gärna vara kolkraft som matar deras datacenter Gå till inlägget

Någon variant av det senare tolkningsförslaget är det rimliga antagandet. (Och det gör ju ingen direkt skillnad såvida effekten faktiskt behövs "där den finns")

Och om man söker fram exempel på möjliga källor (Swec anger ju ingen) så hittar man t.ex. detta:

"Power from the plant would be used to offset Microsoft's data center electricity use, the companies said."

-- https://www.reuters.com/markets/deals/constellation-inks-powe...