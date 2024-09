Är en 4K skärm en bra uppgradering för mitt 4770Ti system ?

Skrivet av Laxpudding: Kör du 1440p kanske du är "optimal" för stunden med något slags ad nauseam-konsensus där man endast upprepar vad man läst sig till/hört om och om igen utan att tänka riktigt själv. I själv verket varierar det enormt vad du spelar för spel och vad du vill uppnå. Och jag föredrar när man tänker själv och fattar egna beslut om vad som passar en själv som individ. Poängen med en 4K-skärm är den som går väldigt många förbi och det är att du i hög grad kan anpassa och skala efter behov och kapacitet. Vill du köra hög FPS kan du fördel köra 1080p, vill du finna någon slags balans kör du 1440p och troligtvis vill du köra 4K när det fungerar för det är svårt för många att välja legacy-upplösningar när man väl har vant sig vid 4K kan innebära för vissa typer av spel. Nackdelen är de vanliga: mer komplexitet med att skala och förstå hur det hänger ihop (tänk bortom fullskärm), samt ett utbud som är begränsat och ofta dyrare. Nackdelen med 1440p-skärmar är att du är låst till enbart den upplösningen för alltid. Du kan sällan backa ned till 1080p pga av låg upplösning/ogynansam skalning och du kommer aldrig kunna märka av fördelen med 4K på de spel som vinner på 4K. Gå till inlägget

När det gäller vilka spel jag kör. Strategi RPG adventure. T.ex fn The Hunter call of the wild, Enderal forgotten stories, Transport Fever 2 Total War serien. Samt flygsimulatorer MSFS P3D XPlane DCS men där kör jag VR. Och även annat än spel som office och websurfning. Något behov av att gå ner till 1080p ser jag inte. Det jag vill uppnå är en bättre skärm för detta samt möjlighet att ersätta en gammal 24" TN skärm (med andra PC ansluten till VGA samt Rasberry Pi ansluten till DVi) med min nuvarande BenQ.