Varje gång det finns ett ledigt jobb med min "titel" i närheten av mig blir jag kontaktad av ett antal indiska rekryterare på LinkedIn. De verkar inte ha någon egentlig koppling till tjänsten som är utlyst, men vill ändå förmedla den till mig. Antar de får en bonus om jag går via dem, men varför skulle jag göra det? Rätt tydligt att tjänsten finns efter den 8:e indiern på två dagar kontaktar mig. Och varför är det bara indier?

Dessutom är det alltid "We have an open position for...". Alla åtta har samma tjänst, skulle inte tro det. Jag har blivit headhuntad tidigare, men då av rekryterare knutna till företaget i fråga. Detta känns bara oseriöst. Är det någon som faktiskt går via dessa personer?

Edit: Dessutom letar jag inte ens nytt jobb, men visst, det kan alltid komma bra erbjudanden.