Uppgradera färdigbyggd OMEN dator - Vilket moderkort, chassi osv?

Hej!

Under COVID köpte jag en färdigbyggd speldator från HP - OMEN då det under den tiden inte fanns några grafikkort att få tag på på något annat sätt, typ. Plus att jag väl var lat.

Dock har jag nu tröttnat på hur fantastiskt dålig kylningen är på denna! Den låter som fan så fort jag spelar något ens lite krävande.

Så jag tänkte byta chassi, moderkort, CPU kylare, fläktar osv för att få en bättre kyld dator men jag vet inte hur jag vet vad jag skall välja!

Vad är kompatibelt? Vad behöver jag? Behöver jag ett bättre nätaggregat för att driva det osv. osv.

Det var denna jag köpte med RTX 3070 och ett Ryzen 7 3700X. https://support.hp.com/se-sv/document/c07015292

All hjälp med val av komponenter och var jag skall köpa dom för att få en bra tyst dator hade uppskattats.

Tusen tack på förhand!