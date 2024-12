Krönika: PS5 vinner konsolkriget, men Xbox får stilpokalen

PS5

Vinnaren!

Obefintlig tillgång till konsolen i början

Dyr i inköp

Dyra spel på PSN

Dyra fysiska spel

Dyr hårdvara (kontroller etc)

Ständiga uppdateringar av mjukvara / firmware till kontroller etc

Stark push till digital only (en nackdel rent ekonomiskt för konsumenten)

Utöver detta några av de svagaste exklusiva spelen med några undantag (Astrobot var grymt), jämfört med tidigare generationer.

Xbox har jag själv inte så vill inte uttala mig om den.

Denna konsolgeneration tycker jag har varit en besvikelse på de flesta plan vad det gäller Sony och PlayStation.