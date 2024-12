Raderade hundratals filer från extern hårddisk av misstag

Skrivet av Jull3Haxor: Finns en hel drös med mjukvara, vissa kostar pengar vissa inte. , själv skulle jag köra det i Linux, dra in någon dist i en VM och köra därifrån. Recuva Ett populärt och användarvänligt program för att återskapa förlorade eller raderade filer från hårddiskar, USB-minnen, minneskort och andra lagringsenheter. Nedladdning: LÄNK EaseUS Data Recovery Wizard kraftfullt verktyg som kan återställa filer från USB-enheter, externa hårddiskar, och andra lagringsmedia. Det har både gratis- och betalversioner. Nedladdning:LÄNK Disk Drill

Återställer förlorade eller raderade filer, kan skanna och återställa från FAT, NTFS och exFAT-formaterade enheter. LÄNK R-Studio

Ett avancerat återställningsprogram som används både av privatpersoner och proffs. Den stöder ett brett spektrum av filsystem och lagringsenheter.

LÄNK Sedan finns det massa andra. Men som sagt, själv skulle jag köra det i Linux... Och som ovan nämnt: När du inser att du har raderat filer av misstag, bör du undvika att skriva nya data till den enheten. Ju mer data du skriver, desto större är risken att de raderade filerna skrivs över. Gå till inlägget

"Själv skulle jag köra det i Linux, dra in någon dist i en VM och köra därifrån." Förstod inte något öht utav det där men det låter ändå bara komplicerat. x) Vet varken vad Linux är (även om jag hört talas om det...), dist eller VM haha. Recuva håller jag på med just nu, problemet är bara att det kommer ta mer än ett dygn att hålla på. Det är dessutom andra gången jag testar Recuva då jag första gången hade det på under natten men tänkte inte på att det drar batteri mycket och hade inte i laddkabeln så det stängdes av och avbröt under natten. Ger det en sista chans nu och har haft på det typ halva dagen men har typ 8 timmar kvar. Lär väl veta imorgon om det fungerar. Har fungerat andra som typ Disk Drill och något annat men det fungerade inte för mig av någon anledning. Eller dom fungerade väl, hittade dock dubbelt så mycket mer filer än just dom jag var ute efter (scannar väl sönder papperskorg och hårddisk......) men jag tyckte inte jag kunde få fram alla ändå även fast en del var där. Eller är det bara jag som inte vet hur det fungerar. Hoppas verkligen på Recuva nu (dock sa en på Reddit att det bara är skräp men talade inte om varför), annars vet jag på riktigt inte vad jag ska göra och just nu vill jag både gråta och slänga datorn i väggen typ. Inte för att det hjälper men. Allt detta av ett enda misstag att jag tog fel mapp. :'( Orkar inte. Jag skulle ha väntat med att radera dom tills alla var överförda!! Jag har försökt med olika recovery softwares i nästan tre dagar nu!!