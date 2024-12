Leverless arcade sticks samt en nord vpn kod 12 månader

En hitbox i 16 button layout som jag moddat med lofree shadow ghost knappar av POM material för hög feedback prestanda samt tyst ljudprofil.

Vad ingår utöver hitboxen?

- standard usb c kabel

-Default crystal switchar om du behöver backups eller vill ha en ljusare rgb profil istället för prestanda.

överklockad till 1000hz polling rate för lägre input delay

- Premium switch puller

- Extra 3m usbc kabel som är flätad när du sitter i turnering eller med polarna i soffan.

- Art/konst paneler samt en mejsel för att montera av top panelen så du kan lägga in dem under.

- Manual

- stickers

Bonus tjänster: Vid önskemål kan jag överklocka polling rate till ex 1000 för även lägre latens samt kan jag pin remappa extra knappar som tex r3/l3 för dubbla inputs.

Ett praktiskt exempel på detta är att folk lägger en extra forward över 2/triangel knappen för att göra smidigare electrics i Tekken.

Kompatibel med: pc/switch/PS/XB (för ps5/xbone rekommenderas en adapter, fråga mig efter adapter vid behov).

pris: 1450 (fri frakt)

Har du några ytterligare funderingar eller behöver en demonstration på ljudprofilen mellan default och modifierad version kan du kontakta mig här eller helst på discord under tag:Trench6485.

Mini kompakt hitbox/flatbox med röda brytare: 700kr

Prisvärd intro lättvikt leverless utmärkt för lan/travel.

Har även en nordvpn kod för 12 månader premium (locker och molnlagring ingår) för 500kr

