Laptop vägrar använda grafikkort

Hejsan Clockers,

Min kära sambo bestämde sig för efter en längre tid med konsolspelande att skaffa sig en dator att spela på, närmare bestämt en laptop. Vi har då efter att ha hämtat ut den suttit en längre stund för att installera drivrutiner, nödvändiga Windows-uppdateringar, nya BIOS etc. Men då jag ska till att pröva spela på den så märks det att det inte flyter på som det ska, inte för att det är mer än ett RTX4050, men något stämmer inte.

Medans jag har ett spel igång så kollar jag aktivitetshanteraren och då ser jag att laptopens GPU inte används alls, utan endast det integrerade Intel Iris Xe lösningen. Och jag har prövat det mesta jag kan tänka på rak arm.

Jag har då:

Installerat alla möjliga nödvändiga drivrutiner.

Valt RTX 4050 som global grafikprocessor i Nvidias kontrollpanel.

Lagt till specifika "appar" under "System > Bildskärm > Grafik" men den använder ändå Intel Iris Xe.

Jag försökte ta mig in i BIOS för att se om jag kunde inaktivera det för att kanske tvinga systemet att använda sig av RTX:kortet. Där fanns inte ens något sådant möjligt.

Jag har försatt datorn i "Spelläge" utan resultat.

Jag har försökt ändra energischema, men det går inte heller. Under det enda möjliga valet så finns "Balanserat" läge.

Det enda som jag inte riktigt vågar göra med rädsla för att bricka hennes nya, fina laptop är att under enhetshanteraren inaktivera Intel Iris Xe Graphics, men är dock osäker om det skulle hjälpa eller stjälpa.

Laptopen i fråga är en HP Victus 15,6" Intel 13500H, RTX 4050, 16GB ram, 512gb M.2,

Jag har tagit mig till slutet av repet och såna här problem ger mig diarré, kan någon hjälpa mig innan jag tar ut denna magkrämpa på hennes laptop i ilska?

Mvh Alexander