Windows 11 får stöd för MIDI 2.0

Skrivet av Jumpcut: Hmm, jag trodde Apple hade det redan iom Ventura? Men verkar som att det tagit tid att få det bra. Gå till inlägget

Ja, 13.5-uppdateringen till Ventura verkar det.

Apple introduced MIDI 2.0 support with the release of macOS 13.5 in July 2023. This update enabled applications to incorporate MIDI 2.0 features using the Core MIDI framework.

https://developer.apple.com/documentation/coremidi/midi_servi...