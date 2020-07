Ghost S1 Hard Line Cooling

Har haft planer på att vattenkyla min vita Ghost S1 under en längre tid, komponenterna i bygget är som följer...

Ghost S1 med 2 large hats

AMD 3950x

Asus Dual GeForce RTX 2080 Ti

32GB G.Skill Trident Z Neo (b-die)

Asus ROG Strix X570-I Gaming

Heatkiller IV 2080 TI waterblock

Optimus CPU waterblock

Corsair SF750 PSU

4x Noctua NF-A12x15 PWM

2x XSPC TX240 Ultra Thin radiator

EK-DDC 3.2 PWM med en Phobya DDC light laing top

En hög med Bitspower fittings...

Initialt var det bara för kylning av GPUn och jag kom på en lösning där jag kunde klämma in en DDC pump i en bottom hat med hjälp av en low profile radiator och en custom fan shroud för att ge lite mer utrymme mha radiator/fan offset.

Då loopen blev lite trixig valde jag att göra CPU sidan också och lägga till en till rad på toppen.

Shrouden var ett relativt enkelt bygge med lite aluminum av rätt dimension och pop nitar.

Nästa problem jag hade var hur jag kunde klämma in en reservoir, till slut var jag tvungen att gå med ett eget bygge som jag kunde klämma in bakom grafikkortet vilket fungerade bra då pumpen i princip är direkt under.

Strulet sedan var hur jag kunde routa loopen på ett bra sätt och blev till slut tvungen att gå 180 grader från outlet och under pumpen för att komma in i radiatorn på rätt sida för att kunna routa loopen på CPU sidan optimalt.

Efter detta var det inga större problem frånset lite trixiga pip böjar där den trixigaste var mellan toppen av pumpen till botten av reservoaren.