Säljer nu min egenbyggda gamingdator från november 2019. Den är ordentligt byggd, bra kabeldragning och bra luftflöde. Funkar felfritt! Sparsamt använd. Kvitto samt kartonger finns för samtliga komponenter. Pris vid inköp 21000kr.

Önskas det att få med en skärm har jag även en LG 27gl850 (1440p, 144hz, 27", IPS, G-sync compitable) inköpt november 2020. Inga döda pixlar eller andra fel. Väldigt lite blb och glow enligt mitt tycke. Kvitto finns.

Cpu: i7 9700k

Gpu: Asus Dual 2070S

Mobo: Asus Z390F

Psu: Corsair RM750x v.2

Ram: Corsair 2x8 2666mhz

Kylare: Be quiet! Dark Rock 4

Ssd, M.2: Samsung 970 EVO Plus 1TB

Wifikort: Asus PCE-AC56 AC1300

Chassi: Fractal Design C (ej glasfönster)

Windows 10 Home. Medföljer även på USB (original fullversion)

Pris

Dator: 12900kr

Dator+skärm: 16900kr