Commodore 64C & Amiga 500

Två Commodore samt tillbehör som letar nytt hem hos någon retrointresserad.

Inte funktionstestade och är i behov av rengöring.

Model A500

S/N 293420

Made in W.-Germany

C 64 C

S/N DA4 143737 B1

Made in W.-Germany

Pga osäker funktion så listas de som skänkes, är det flera som visar intresse så är det först till kvarn som gäller.