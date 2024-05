År 2020 släppte Sucker Punch Productions sitt rosade actionäventyr Ghost of Tsushima till spelkonsolen Playstation 4. Sedan dess har spelet vandrat vidare till en upphottad version på Playstation 5 och nu, som ett led i Sonys satsning på PC, landar även titeln på en dator nära dig.

Bakom portningsarbetet står återigen utvecklarna hos Nixxes, vilka har ett minst sagt gott rykte bakom sig. Så låt oss se om Ghost of Tsushima på PC lever upp till förväntingarna och hur det rullar på grafikkort från nu och då!.

Komponenter i testsystemet

Komponent Modell Tack till Processor AMD Ryzen 7 7800X3D Moderkort Asus ROG Crosshair X670E Hero Asus Minne 2× 16 GB G Skill Trident Z5 Neo DDR5 6 000 MHz, 30-38-38-96 Grafikkort AMD Radeon RX 7900 XTX (24 GB)

AMD Radeon RX 7900 XT (20 GB)

AMD Radeon RX 7900 GRE (16 GB)

AMD Radeon RX 7800 XT (16 GB)

AMD Radeon RX 7700 XT (12 GB)

AMD Radeon RX 7600 (8 GB)

AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)

AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB)

AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 4090 (24 GB)

Nvidia Geforce RTX 4080 (16 GB)

Nvidia Geforce RTX 4070 Ti (12 GB)

Nvidia Geforce RTX 4070 Super (12 GB)

Nvidia Geforce RTX 4070 (12 GB)

Nvidia Geforce RTX 4060 Ti (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 4060 (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 3080 (10 GB)

Nvidia Geforce RTX 3070 (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 3060 (12 GB)

Nvidia Geforce RTX 2060 (6 GB)

Nvidia Geforce GTX 1080 Ti (11 GB)

Intel Arc A770 (16 GB)

Intel Arc A750 (8 GB) Kylning Phanteks Glacier One 360D30 Lagring Kingston Fury Renegade 2 TB Nätaggregat Seasonic Prime Ultra Titanium, 1 000 W Seasonic Chassi Streacom BC1 Open Benchtable Streacom Skärm AOC U27G3X AOC Operativsystem Windows 11 Professional

Som plattform för prestandamätningarna har vi byggt ihop ett nytt system för att låta grafikkorten sträcka på benen ordentligt. Detta baseras kring AMD:s cacheberikade processor Ryzen 7 7800X3D samt 32 GB primärminne från G.Skill som körs i 6 000 MT/s vid CL30.

Ghost of Tsushima saknar ett inbyggt prestandatest och därför mäter vi prestandan direkt i spelet. Testslingan på 55 sekunder är tagen från området Golden Forest, där vi medelst häst rider genom ett skogsparti och försöker undvika rövarband så gott det går. Bildfrekvensen snappas upp med hjälp av mjukvaran Capframe X och efteranalyseras med Microsoft Excel.

Drivrutinerna som används är Geforce Drivers 552.44, Radeon Software 24.5.1 samt Intel Arc Drivers 31.0.101.5522 – samtliga med uttalade optimeringar eller buggfixar för Ghost of Tsushima.

Prestanda vid olika detaljnivåer

Vi börjar med att kika på hur spelets fördefinierade detaljnivåer påverkar prestandan hos två populära kort från Nvidia och AMD i form av Geforce RTX 4070 och Radeon RX 7800 XT. Spelet har fem detaljnivåer – very low, low, medium, high och very high. Därtill finns det flertalet kantutjämningstekniker att välja mellan, däribland native-varianterna av DLSS (DLAA), FSR och XESS. Vi använder här spelets inbyggda TAA-metod.

Nämnvärt är att Ghost of Tsushima har dynamisk upplösningsskalning påslaget som grundinställning, vilka innebär att spelet automatiskt sänker upplösningen för att hålla jämna 60 bilder per sekund. För samtliga prestandatester i den här artikeln är den tekniken avstängd.

RTX 4070 1 920 x 1 080 2 560 x 1 440 3 840 x 2 160 Very Low 186/155 131/112 70/62 Low 176/148 123/108 67/59 Medium 152/129 107/96 59/55 High 134/117 97/87 54/50 Very High 103/91 77/70 45/41

Låt oss börjar med att kika på prestandan hos Geforce RTX 4070, och som synes har detta kort inga som helst problem att driva runt spelet i 1080p med hög bildfrekvens. Det finns också ganska bra skalbarhet gällandes prestanda genom att vrida på detaljreglaget för den som är allergisk mot att använda upplösningsskalning via DLSS.

Klivet upp till 1440p hanteras även det bra av detta grafikkort, och även med den högsta detaljnivån behövs ingen upplösningskalning. Vid 4K UHD blir det dock för tungt vid de högre detaljnivåerna, och jämna 60 FPS nås först när vi drar ned reglaget till low. Här skulle vi rekommendera att istället aktivera DLSS för att bibehålla den visuella presentationen bättre med högre detaljinställningar.

RX 7800 XT 1 920 x 1 080 2 560 x 1 440 3 840 x 2 160 Very Low 231/188 158/138 82/74 Low 216/180 149/129 78/72 Medium 184/157 130/115 70/65 High 160/140 115/102 64/59 Very High 118/103 89/80 51/47

Vidare mot Radeon RX 7800 XT och det blir snabbt tydligt att Ghost of Tsushima föredrar AMD:s kort prestandamässigt. Modellen presterar generellt bättre över hela brädet, och har inga som helst problem med att driva spelet i hög bildfrekvens vid 1080p samtidigt som nivån hålls på topp vid 1440p. Vid 4K UHD blir det för tungdrivet med högsta detaljinställningar, men redan vid high kan man få en bra upplevelse om ens skärm har någon form av adaptiv synkronisering (VRR).

Prestanda med olika grafikkort

Nu när vi har kikat hur två enskilda kort hanterar olika upplösningar och detaljinställningar har det blivit dags att slänga in hela uppsättningen med grafikkort för att se hur dessa står sig mot varandra. Vi använder oss av det förinställda detaljläget Very High med TAA för kantjämning. All typ av dynamisk upplösningskalning (DRS) är avstängt.

Vid upplösningen 1080p ser vi förvånansvärt nog Radeon RX 7900 XTX i toppen, med en viss marginal ned till Geforce RTX 4090 – något som troligtvis har med hög overhead i Nvidias drivrutin att göra. Generellt kan man säga att AMD står sig starkast i respektive prestandasegment samtidigt som äldre RDNA 2-kort likt Radeon RX 6800 XT sticker ut lite extra med bra prestanda för sin ålder. Trevligt nog rullar även Intels Arc-kort fint i denna titel, vilket inte alltid är fallet med nya spel.

Något som är positivt är det väldigt många kort som kan hålla 60 FPS med höga detaljinställningar utan behov av upplösningsskalning. Brytpunkten går någonstans vid Radeon RX 5700 XT, och därefter skulle vi rekommendera att skruva ned detaljnivån ett snäpp eller kanske applicera någon form av uppskalning för exempelvis RTX 2060 och GTX 1080 Ti.

När vi tar steget över till 1440p får Geforce RTX 4090 vind i seglen och kan glida upp på förstaplatsen. AMD håller fortfarande ett generellt övertag i varje prestandasegment, där Ghost of Tsushima helt enkelt rullar bättre på bolagets kort. Även vid 1440p kommer många med modernare kort att kunna spela med höga detaljinställningar utan att aktivera uppskalning via DLSS/FSR/XESS.

Även kort som Geforce RTX 3070 och Radeon RX 6700 XT fungerar här fint, förutsatt att de används ihop med en bildvisare som har VRR. För kort som ligger under det strecket är det dock ingen dum idé att antingen aktivera en statisk uppskalning i stil med "Quality" eller helt enkelt använda spelets inbyggda dynamiska uppskalning för att hålla jämna 60 FPS.

Sista anhalten vid 4K UHD och spelet börjar bli rätt tungdrivet. Geforce RTX 4090 drar nu ifrån resten av fältet och producerar riktigt fina siffror i toppen. Men det finns även flertalet andra kort som kan hantera detta pixelantal utan uppskalning, där exempelvis Radeon RX 7900 XT funkar fint med en VRR-skärm. För de andra korten är det rekommenderat att använda någon av bolagens uppskalningstekniker – varför inte ihop med spelet dynamiska uppskalningsfunktion?

Sammanfattande tankar kring Ghost of Tsushima på PC

Med Ghost of Tsushima får Nixxes lägga till ytterligare en PC-portning i CV:t, och det känns som att utvecklaren verkligen börjar få rutin på detta nu. Spelet erbjuder helt enkelt mycket av det som efterfrågas av en PC-version år 2024, däribland en bra inställningsmeny med direkt återkoppling kring vad som ändras i spelvärlden samt stöd för samtliga stora uppskalningstekniker samt bildinterpolering (frame generation) från både AMD och Nvidia.

Med undantag för någon enstaka krasch med Intels Arc-kort kändes även spelet väldigt stabilt under vår session med det, med en ordentlig shader-kompilering vid uppstart och utan någon antydan till hack i spelvärlden. Det fanns dock vissa fall där det kunde dröja ett tag för texturer att ladda in sin högupplösta version i vissa sektioner, men förhoppningsvis är detta något som kan patchas framöver.

Prestandamässigt är spelet ändå förhållandevis lättdrivet, där många moderna kort kommer att kunna driva runt det vid 1440p utan att använda sig av uppskalning – och det är väl kanske förväntat sett till att den ursprungliga konsolversionen släpptes år 2000. Rent tekniskt visuellt är kanske inte Ghost of Tsushima det mest slående med dagens mått mätt, men spelets konststil väger upp mycket av detta enligt mig med vacker växtlighet och en väldigt intensiv färgpalett.

Så är man sugen på ett samurai-äventyr i en öppen spelvärld kan jag varmt rekommendera Ghost of Tsushima på PC. Jag har lagt en hel del timmar på konsolversionen och är nu sugen på att göra detsamma igen med mer ögongodis på datorn.