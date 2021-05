pfSense APU3D4 Router

Trevlig router som är för avancerad för mitt ändamål.

Inköpt från Teklager i april 2021.

Information från Teklager.se

- APU3D4 Board (4 core, 1Ghz/1.4Ghz CPU, 4GB ECC DDR3-1333 DRAM, 3 x Gbit ports)

- 16GB SSD (use router configurator to change to a larger size)

- Red / 2 antenna cutouts

- Power adapter (small)

- Wall mount

- Serial to USB cable

Jag bjuder på frakt med Postnord vid snabb affär.

Bild tagen från teklager.se