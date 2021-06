Switch & PS4 Pro

Hej!

Dags att sälja konsolerna som bara står och inte används. Det är följande:

Nintendo Switch Blue/Red (ej 2019)

Köpt 2019-04-14 på Webhallen

Fullt fungerade. Kablar och tillbehör i förpackningen ingår (docka, Joy-Cons, Joy-Con grip, straps). Ingår även ett fodral och ett SD-kort på 128GB. Tyvärr inga spel då de köptes digitalt.

Riktpris: 2500kr

Playstation 4 Pro Svart 1TB CUH-7116b

Köpt 2019-04 begagnad på Blocket

Också fullt fungerade. Ingår kablar, en kontroll och följande spel:

Red Dead Redemption 2

Call of Duty Black Ops 4

Call of Duty WWII

Far Cry 5

Gran Turismo Sport

NHL 17

Riktpris: 2000kr

Jag har inga originalförpackningar. De finns i centrala Göteborg för upphämtning. Frakt kan även ordnas, i så fall gäller förskottsbetalning med Swish.

Tack för visat intresse!