MacBook Air M1, Gaming ITX dator, Ultrawide mm

Hallå! Nu råddar jag om utrustningen här hemma och har då en hel del prylar att sälja av. Priserna är köp nu-priser och det är först till kvarn som gäller där. Vill man hellre buda så går det givetvis bra och jag kommer då avsluta budgivning söndag den 18/7 kl 17. Är jag vid denna tid inte nöjd med budet så kommer jag inte sälja

Bor i Uppsala och hämtas här. Ska något skickas så är det förskottsbetalning via Swish som gäller och köparen står för frakten. Det är Postnord som gäller då det är enklast för mig.

MacBook Air M1

Köpt slutet på maj i år. Jag är Apple-fan överlag men MacOS är helt enkelt inget för mig, hur mycket jag än skulle vilja. Kvitto finns och även orginalkartong. I princip nyskick.

M1 CPU 8c 7c gpu

16 GB Ram

256 gb ssd

Pris: 13 000 kr

Kan skickas, frakt blir då 99kr

Egenbyggd gamingdator I ITX-format

En trevlig burk som tyvärr inte används och tar bara plats (även om den är liten). Allt är inte köpt samtidigt och kvitto finns på vissa produkter. Vissa komponenter har orginalkartong kvar och då följer det såklart med.

Chassi: Cooler Master N200 White

Moderkort: Asus ROG Strix B450-I Gaming

CPU: AMD Ryzen 5 2600

CPU Cooler: Asus ROG LC 240mm vattenkylare

RAM: 16 GB DDR4 @ 2666MHz

GPU: Asus RTX 3070 Dual OC 8 GB

SSD: Samsung 970 Evo 500 GB

PSU: NZXT SFX-L 650W (Sitter i NZXT H1, som lös komponent är det Seasonic)

De snygga RGB-slingorna på undersidan låter jag självklart sitta kvar

Pris: 13 000kr

Skickas ej

OBS! Säljer i ett första skede enbart datorn byggd, blir den inte såld så kommer en ny annons läggas upp på komponenterna. Lägg gärna därför inte bud på en enskild komponent.

Benq EX3501R Ultrawide monitor

En uw som jag haft ett par år och varit överlag nöjd med. Den har stöd för 100hz refresh rate och AMD Freesync. Skickar med VESA-fästet som är ett tillbehör till denna skärmen. Inga döda pixlar eller liknande. Vid helsvart skärm är höger sida ljusare än vänstra, men inget som jag någonsin stört mig på i Windows eller i spel.

Pris: 3000kr

Skickas ej

Philips 223V7QHSB

En 22” skärm med IPS och 1920x1080. Har HDMI och VGA.

Pris: 500kr

Skickas ej

Multibrackets M Deskmount Basic Single

Ett bordsfäste med en pinne som går rakt upp. Smidigt om man vill slippa den stora foten som många skärmar har idag. För 10-27” skärmar enligt tillverkare men jag har haft den till en 34” ultrawide. Klarar upp till 10kg.

Pris: 200kr

Kan skickas, frakt blir då 122kr

Multibrackets M VESA Gas Lift Arm Single Svart

Ett bordsfäste med gasarm för en monitor. Stabilt och riktigt bra fäste med mycket flexibilitet. Haft en 27” skärm på denna. Klarar upp till 10 kg.

Pris: 900kr

Kan skickas, frakt blir då 149kr

Multibrackets M Visa Gas Lift Arm Single Svart HD

Ett bordsfäste för tunga skärmar. Fästet har en gasarm som gör det enkelt att flytta runt skärmen. Gasarmen klarar skärmar på 21kg så den är perfekt för en tung ultrawide.

Pris: 1 100kr

Kan skickas, frakt blir då 149kr

WD Blue M.2 SSD 2 TB

En SSD på 2 TB med m.2 kontakt över SATA. Det är alltså ingen NVME disk utan den går över sata med hastigheter runt 500 MB/s. Perfekt lagringsdisk. Köpt december 2020, kvitto finns.

Pris: 1 500kr

Kan skickas, frakt blir då 66kr (0kr för ej spårbart, up to you)

Dell WD15 dockningsstation USB-C

En dockningsstation från Dell. Den kör USB-C och laddar även datorn om datorn har stöd för det. Följande uttag finns:

1st HDMI

1st Mini DisplayPort

1st VGA

1st nätverksuttag

5st USB-A portar

1st 3,5mm hörlursuttag

1st ström

Pris: 500kr

Kan skickas, frakt blir då 99kr

Amazon Echo Dot Gen 3

En Amazon puck med brittisk kontakt. Adapter till europeisk följer med.

Pris: 150kr

Kan skickas, frakt blir då 66kr

Frågor och bud tas helst i tråden så att alla ser vad som gäller!