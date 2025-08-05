I samband med att Fractal Design för första gången visade upp sin nya datorstol och tog sina första steg i mer av en "lifestyle"-riktning visade företaget även upp ett headset. Mer än ett år efter att jag för första gången testade det på Computex 2024 har jag nu kunnat lägga vantarna på det på riktigt.

Egenskap Värde Tillverkare Fractal Design Modell Scape Anslutning Trådlös

Bluetooth

Trådbunden anslutning via USB Type-C

1× USB Type-C ingång/ Strömförsörjning Ljudupplösning PC: 24 bitar/ 96 KHz (USB) Element 40 mm Batteritid 40 timmar Vikt 338 gram Pris vid publicering 2 349 kronor

Det första man möts av är en förpackning i sedvanlig Fractal Design-anda. Avskalat yttre och en känsla av att det hela är genomtänkt. I linje med Fractals mer moderna formspråk går det hela i skandinavisk design.

Själva hörlurarna är avskalade men inte tråkiga, och jag ger tummen upp för materialvalet på öronkuddarna som är både snyggt och mjukt. Vi valde till testet att köra de märka hörlurarna då de ljusa inte ser ut att vara för den som är rädd för att smuts skall synas. Knapparna på kåpan som växlar mellan de olika lägena är stora och lätta att trycka, och inte alls svårnavigerade.

En höjdpunkt i just detta är volymreglaget som känns gediget och underlättar reglering av volym. Mikrofonen är löstagbar och klickas enkelt in och ut, om du skulle vilja ta bort den. Det går dock även att fälla upp den för tillfällen när den inte används.

Lurarna känns gedigna och helt i linje med den byggkvbalitet man kan förvänta sig för priset. Mekaniken för att storlekanpassa dem är en steglös konstruktion som bjuder på lagom med motstånd, för att de ska sitta på plats och inte glida runt.

Laddningstationen agerar även basstation och har en magnet som gör att lurarna är väldigt lätta att docka, för att ladda när de inte används. Plattorna som gör kontakt med kåporna för laddning är klädda i samma material som kuddarna, vilket är en snygg detalj. Undersidan av basstationen har en gummilist som ska förhindra att basen lyfter eller flyttas när du lyfter lurarna. Här ska det dock sägas att det funkar lite sådär. Vid nästan varje tillfäller jag lyfter lurarna följer basen med upp en centimeter innnan magneten släpper. Däremot flyttas de inte i sidled.

På undersidan av basen kan du även koppla in USB-mottagaren, om du vill driva hela paketet med en enda kabel. Dock finns alternativet att använda mottagaren separat om så önskas. Lurarna kan även användas med kabel över USB Type-C om du istället vill vara trådbunden.

För den som önskar har kåporna även belysning som lyckligtvis går att stänga av.

Komfort

Komfort är givetvis något som är högst individuellt. Alla har vi olika huvudformer och uppfattar olika hörlurar som bekväma. Med allt detta ur vägen är tyvärr Fractal Design Scape väldigt obekväma efter en stunds användning. När jag först testade dem på Computex slogs jag av hur bra de kändes på huvudet. Så var även mitt intryck när jag började använda recensionsexemplaret. Vikten är helt okej, och öronkuddarna sitter väldigt bra över öronen när bygeln justerats. Men efter en 15-20 minuter börjar jag känna hur de trycker på toppen av hjässan, och det uppstår ömhet. Det går att flytta dem lite framåt eller bakåt för att avlasta, men bästa metoden är att justera storleken på bygeln. Detta skjuter bara problemet en liten stund fram i tiden. När bygeln har justerats till en nivå där de inte längre känns på huvudet är de på tok för stora, och gilder runt när jag jag rör på huvudet.

Det ska dock sägas att jag har både sett och hört majoriteten av de som testat lurarna prisa komforten och hur bekväma de är under längre period. Om du har ett större huvud eller ett huvud format som mitt, där du ofta behöver använda stora storlekar på byglar för att undvika ömhet, kan det vara värt att tänka på alternativt testa hörlurarna om möjligt.

Funktionalitet

För att kontrollera belysning och ljudprofiler behöver du använda mjukvaran Adjust Pro. Lyckligtvis behöver du dock inte installera den på din dator utan, justeringar sköts genom din webbläsare. Detta har fungerat rätt väl, men det dök dock upp en bugg efter en uppdatering som resulterade i att vårat headset dök upp som två separata enheter - och det gick inte att justera ljuset i appen. Lyckligtvis går det rätt smidigt att växla mellan olika ljudprofiler med en knapp på kåpan, och likaså går det att inaktivera belysningen.

Mjukvaran är ren och lättnavigerad och, bortsett från den bugg jag upplevde efter uppdateringen, är finns det inga större anmärkningar.

Batteritiden skrivs till 40 timmar och jag har inga tvivel på att det stämmer. Jag testade dem under 20 timmar och nådde någonstans runt halvfullt batteri. Troligtvis kommer batteritiden inte att vara något som de flesta kommer att behöva tänka på, då bastationen har laddaren inbyggd.

Räckvidden är mycket bra. Nu bor jag inte jättestort, men jag kan utan störningar promenera runt hela min lägenhet med lurarna kopplade till datorn utan att det uppstår störningar eller andra problem.

Ljudkvalitet och mikrofon

Vi kan börja med att slå fast att Scape låter bra, riktigt bra. Min jämförelsepunkt är andra trådlösa gamingheadset som jag använder till vardags eller har använt. Ställer vi Scape mot Astro A50X och Steel Series Arctis Nova Pro upplever jag att Scape har en något mer neutral ljudprofil inställd direkt ur kartong, och ljudet är detaljerat och rent. För spel, film och generell underhållning är de utmärkta. Ljudet är lättlyssnat utan att bli för nedtyngt i de lägre frekvenserna.

Önskar du lite mer tryck i just basen rekommenderar jag att justera EQ-inställningarna. Generellt behövs inte detta, men i vissa filmer kändes ljudet mer fylligt när du förstärker basen något. För spel känns ljudet stort och rumsligt - utan att tappa detaljer. De når helt enkelt upp till samma nivå som många headset som kostar mer. Den maximala ljudnivån var vid första testandet något lågt men efter en uppdatering är detta korrigerat.

Sammanfattning

Detta är utan tvekan en väldigt lyckad debut för Fractal Design. Precis som när vi testade deras stol vid lansering har Fractal återigen visat att de tar den här produktkategorin på allvar. Headsetet är snyggt, det låter bra, och har fantastisk batteritid. Även om det inte är ett billigt headset så tycker jag inte på något vis heller att prislappen är oskälig. Därför känns det väldigt tråkigt att det inte passar så bra på just mitt huvud, men som nämnt ovan kan ju detta variera väldigt mycket mellan individer.

Går det att köpa ett par trådade lurar och en DAC som låter bättre? Förmodligen, men det är inte heller den produktkategorin som Scape tävlar mot. I den väldigt fulla produktkategorin "trådlösa gamingheadset av bättre snitt" tycker jag att Fractal Design Scape sticker ut, och känns som ett utmärkt första steg in i en ny värld för tillverkaren som gör det på sitt eget vis.