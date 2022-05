1år F-secure Safe & 2 månader gratis C more+ samt rabatt

Köpte grejer på netonnet. Fick två koder från klubbhyllan.

1. F-Secure Safe (1år kostar 449)

"Tack för att du köpt din dator, surfplatta eller mobiltelefon hos just oss! Som extra tack får du här virusskydd från F-Secure gratis i ett helt år!"

2. C more +

"Upplev sport och underhållning i världsklass! Testa C More Plus fritt i 2 månader

Dessutom får du 15% rabatt per månad. För alltid!

Som tack för att du är medlem i Klubbhyllan och handlat hos oss får du testa C More Plus kostnadsfritt i 2 månader, till ett värde av 598 kr. Efter dina 2 frimånader får du dessutom 15% rabatt varje månad så länge du behåller paketet. (Ord. pris 299 kr/månad). Ingen bindningstid, du kan avsluta när du vill."

Du swishar mig, jag PM:ar koden.

/D