Gaming-PC i Toppskick – RTX 3060, Ryzen 5 5600X

Säljer en kraftfull och välbyggd gaming-PC!

Säljer min dator eftersom jag snart flyttar och inte längre behöver den. Datorn byggdes den 28 december 2022 och har sedan dess presterat otroligt bra i 1080P-upplösning på alla spel jag spelat, såsom Star Wars Jedi Survivor, Ready or Not, Rainbow Six Siege och Snowrunner.

Specifikationer:

Processor (CPU): AMD Ryzen 5 5600X (3,70GHz)

Grafikkort (GPU): ASUS Dual OC Geforce RTX 3060 12GB

Moderkort (MOBO): ASUS ROG Strix B550-F Gaming

RAM: Kingston Fury Renegade 32GB (2x16) 3600MHz CL16

Kylare: Be Quiet Pure Rock 2 FX Black

Nätaggregat (PSU): Corsair RM750x

Chassi: NZXT H510 Flow

Lagring: Samsung SSD 870 EVO 1TB

Operativsystem: Windows 11

Alla originalkartonger för komponenterna och chassit finns kvar. Kvitton finns digitalt och kan vidarebefordra dom om man vill!

Jag rengör datorn och blåser om den innan den säljes!

Budgivning pågår fram till 25:e januari.

Jag säljer till vem jag vill!

Om du vill kan jag även sälja en BenQ GL2760H-skärm (27 tum) för 300 kr. OBS: Skärmen kan inte skickas.

Datorn kan hämtas i Borås eller skickas!