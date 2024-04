Vårstäd/Garderobsrens. Datorer, Datordelar, Streaming tillbehör, Vattenkylningsprylar, tillbehör, etc.

Tjena! Har en rös med grejer som jag skall göra mig av med, "vårstädning" kommer flytta utomlands och har ej behövs utav gamla saker från företaget, så allt skall bort. Vi kör budgivning med riktpriser så är det fritt fram o buda på.

Håller igång budgivning tills allt blivit sålt, dvs sålänge annonsen kan ligga uppe, ifall allt inte blir sålt läggs annonsen ut igen.

-Macab Mimo Pro-1100 4G utomhus antenn = riktpris 200kr

-Philips ANC Trådlösa Hörlurar TAPH805, inkl kartong o kvitto = riktpris 500kr

- Trust Taxon 2k (1440p) webbkamera ned skyddsfilter, kartong inkl. = riktpris 200kr SÅLD

-Logitech trådlöst tangentbord med muspekare inbyggt. = riktpris 100kr

-Anti statiska mattor för PC bygge = 50kr st

-Bläck till fylla på egna patroner till skrivare, anpassad för att fylla på HP Deskjet 2700 = riktpris 50kr

-20 meter RBG strip för rum = riktpris 150kr

-Philips SHP9600 Studio-hörlurar = riktpris 700kr

-Rode AI-1 Förstärkare o DAC + XLR ingång. = riktpris 900kr

-Arctic Freezer 7X CPU Kylare - riktpris 300kr

-MTK USB Wifi adapter = 70kr

-Orico Bluetooth USB Adapter = 70kr

-LinkSYS wifi + bluetooth? adapter, osäker ifall denna har båda i ett. = 70kr

-Kioxia 32gb USB 3.2 gen 1 = 100kr

-Logitech Universal USB adapter = 60kr

-Boomarm + XLR kabel + popfilter = 130kr

-Logitech Z533 Högtalare, OBS (Båda hötalarna funkar, men ett chip på subwoofern har gått sönder som gör att den inte kan skicka signal till den högra högtalaren, denna går att laga igenom att köpa nytt sånt kort eller lödda. Orkade bara inte ta itu med det.) = 300kr

-2st backup laptops, oklara specs exakt. = 300kr st

-Elgato Facecam, inkl kartong = 900kr

-Samsung A52s 5G, trasig skärm o touch, behövs reperation. = 500kr

-Custom vattenkylnings och custom cables grejjer, resovair, fittings, waterblocks, etc. = 700kr

-Corsair Sleeved Cables RÖDA, användes för TX750m = 500kr

-Inomhus 4G Antenn = 200kr

-2st Dell U2412Mc 24" 1080p 16:10 res IPS = 400kr st

-PC Uppgraderingspaket, Mobo+CPU+RAM, MSI Z370 Gaming Plus, Intel Core I7 8700k, Kingston HyperX Predator DDR4 3200MHz CL16 2x8GB (HX432C16PB3K2/16) = 2500kr

-AIO Vattenkylare Hydro Series™ H110i 240mm Extreme Performance Liquid CPU Cooler = 600kr

-HDD Diskar:

1TB WD Black = 150kr

2TB Seagate Barracuda = 250kr SÅLD

120GB Kingston SSDNOW 300 = 100kr

-Retro/Gamla Datorer ca 20 år gamla, med Windows 98 = 500kr/st

-Testbench, PSU, Mobo, RAM, CPU & GPU. Intel 2core, DDR2, GT GPU. = 500kr

-Custom keyboard prylar, keycaps, switches, springs etc. = 1000kr

-ARGB + Fan hub, för 6st fläktar och argb kontakter. = 250kr

-2st PWM 3-way Fan splitters = 50kr/st

-3x 120mm fläktar BeQuiet och Corsair = 70kr/st

-Corsair 180mm fläkt = 100kr

-Kablar, DVI, HDMI, DP, Ethernet, AUX, USB Kablar mm. = Diverse priser samt fråga vad ni behöver

-Laptop RAM minnnen, DDR3, DDR4 olika hastigheter o storlekar = Bud samt fråga vad ni behöver

-Drös med PCIe covers = 10kr/st

-Cooler Master ARGB 1 to 3 way splitter = 170kr

-4pin RGB 1 to 3 way splitter = 130kr

-USB 3 moderkorts 90Degree adapter = 30kr

-Drös med Skruvar, muttrar etc till datorbygge. SATA, M.2, Hex screws etc. Bara säg till hur många skruvar till vad du behöver till! (Sånt som man samlat på sig från moderkortslådan) = Valfritt pris

-SATA Kablar olika färger och längder, röda, svarta, blåa, orangea = 30kr/st

-Trådlös optical datormus, Rapoo (AA Batteri driven) = 50kr

Vi börjar med detta, kan inte publicera alla bilder här på SweC så är fullt glad att skicka info via DMs vid flera frågor o funderingar