Nintendo Switch + mängt tillbehör och spel

Bestämmt mig att gör mig av med lite grejer då förändringar i livet har gjord att jag inte har tid för mycket spelande längre.

så sälja nu Min Nintendo Switch (är den versionen som inte är patchat entligen ismyswitchpatched ).

Tillbehör som medföja är:

400 GB microSD kort

Nintendo Dock

Nintendo Switch Pro Kontroller

2 sets Joycon Kontroller incl. laddställ

bärväska

Mario Kart 8 Delux

Legend of Zelda: Breath of the Wild

Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Valkyria Chronicles 4

Fire Emblem 3 Houses

Tanken är att sälja allt i ett men finns serskillt interesses för viaa av spelen kan jag tänka mig att släppa dem invidiuellt.

Allt kan skickas men blur utan originalkartong. Så föredrar att man kan komma och hämta.