Msi Z790 Carbon Wifi / Core I9 14900k

Kvitto och garanti finns , inga problem med denna i9 , alltid gått under voltad 5,7ghz allcore lad vid 1,25v och temp på 87 grader med 360 AIO , Och en DB contactframe

HAr kört den men minne på 7600mhz cl 34 2x24gb, Så detta är et riktigt bra ex

https://www.inet.se/produkt/5306345/intel-core-i9-14900k-3-2-...

https://www.inet.se/produkt/5324701/thermal-grizzly-intel-12t...

Msi Z790 Carbon Wifi , med senaste bios med tillbehör låda etc

https://www.komplett.se/product/1219997/datorutrustning/dator...

Säljes ihop

Bud Börjar på 5000