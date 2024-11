Speldator till salu (Ryzen 5700x/RTX3060 12GB LHR/32GB RAM)

Säljer min desktop-dator, då jag inte har tid för spel och behöver mer utrymme runt skrivbordet. Klarar de flesta spel jag spelar, Helldivers 2, Cyberpunk, Black Desert Online m.fl. utmärkt i 1440p. Specfifikationer följer:

PSU: Modulärt 750W från Corsair. Bifogar de extra kablar som jag har kvar, men vissa saknas.

Moderkort: Aorus b550 Aorus Elite v2.

CPU: Ryzen 5700x (8c/16t)

RAM: 32GB (Minns ej specifikt modell på minnena, men klockade till 3600Mhz och med RGB )

Chassi: Något random Phantek ATX case. Minns tyvärr ej märke, men har en fan-controller inbyggd.

Grafikkort: ASUS GeForce RTX 3060 12GB OBS: Low Hash-rate varianten så inte lämpad för mining.

Lagring:

Ingår två stycken m.2 diskar:

* 1x Samsung 990 Pro (1 TB) - Inklusive heatsink

* 1x Kingston SNV2000G (2 TB) - Lite långsammare m.2 lagring, men fungerar fortfarande bra.

* Kan kasta med en kostnadsfri 2tb SATA HDD om köparen önskar mer lagring.

Processorkylare: Arctic Liquid Freezer II 280, monterad med insug i chassits front.

I nuläget har maskinen POP_OS! 24.04 installerat som OS. Köparen kan så klart installera valfritt OS, om så önskas kan jag drämma in Windows 11 och sätta den till att boota in i Windows innan leverans men köparen står då för egna OS licenskostnader etc.

Framförallt intresserad av köpare som kan hämta maskinen i Borås, det är ett ATX chassis så det är ett stort paket om det ska skickas. Om köparen vill få det skickat så står köparen för alla kostnader, både leverans och emballage i förslagsvis en flyttlåda eller dylikt.