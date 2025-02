5800X3D, 3700X, 1600X, X370, RM750x, DDR4

Hej. Jag säljer av en drös delar. Främst från en tidigare AM4 dator som fick donera lite till en ny samt delar som bytts ut tidigare men som varit kvar på hyllan.

Processorer:

Ryzen 7 5800X3D

Med tillhörande kartonglåda. I plastlådan från 98X3D. Bud från 2800kr.

Köpt 22/05/23 Det finns kvitto.

Ryzen 7 3700X

Denna fick X3D plastlådan. Bud från 600kr

Ryzen 5 1600X

3700X plastlådan vart det då. Bud från 300kr.

Alla fungerar fint sist de var installerade. Lite överflödigt med kylpasta bara. Bild på pins finns.

Moderkort:

MSI X370 SLI Plus - Bud?

Fungerade sist det var installerat. BIOS installerat är senaste med stöd för 5800X3D. Av allt att döma borde enbart Excavator APUerna inte längre ha stöd enligt MSIs hemsida.

Under BIOS nedladdningar står det enbart "Remove the support of AMD Bristol Ridge series APU.". Inget om några andra modeller. Samma sak under FAQ:

"BIOS code starts from AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.7 would no longer support Bristol Ridge A-Series CPU due to limited BIOS ROM size for newer CPU(Ryzen 5000) support."

Jag misstänker ett Windows-problem men ljudet kunde ibland koppla ur sig på något vänster och detta löstes genom en omstart. Vill nämna detta om jag har fel och det är moderkortets hittepå.

Anti-statpåse, manual, några SATA kablar och andra papper/skivor finns.

Nätaggregat:

Corsair RM750x 2017 Bud?

Mycket fint skick, fläkten är väldigt ren från damm så agget har inte behövt jobba särskilt hårt. Såvitt jag vet finns alla kablarna med. Se bild. Ingen kartong men påsen för kablar finns. Corsair har 10 års garanti.

RAM-Minnen

Corsair Vengeance LED DDR4 3200MHz CL16 2x8GB

CMU16GX4M2C3200C16

Bud

Två kit:

Kingston HyperX Fury DDR4 3600MHz CL17 2x8GB

HX436C17FB3K2/16

Bud

Allt kan skickas.

Om någon är intresserad på att köpa flera saker ihop och hämta så sitter X370 moderkortet redan i ett Fractal R5 chassi som kan fås med på köpet om intresse finns.

Köpare betalar frakt. Betalning sker i förskott med Swish.

Se gärna marknadsreferenser. Säljer till vem jag önskar.

Med vänliga hälsningar.