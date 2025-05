MSI 5070 Ti Vanguard Launch Edition SOC + DOOM: The Dark Ages Premium Edition

Gör en intressekoll på mitt 5070 Ti Vanguard Launch Edition SOC kort, inköpt från Inet i slutet av februari. Använt fram till påskhelgen då jag byggde ny dator och kortet är tyvärr för stort för mitt nya bygge.

Ett av de bästa om inte det bästa 5070 Ti kortet på marknaden i limiterad utgåva som inte verkar gå att köpa nytt längre. Ett mycket trevligt kort som är extremt svalt och tyst, även väldigt överklocksvänligt om man känner för det. Jag har mest kört det undervoltat med en lättare överklock men det har en Power Limit på 116% och jag har testat +450MHz core och +2000MHz på minnet och det var superstabilt samtidigt som temperaturen på kortet höll sig runt 60 grader eller strax under vid full load. Har inte testat att klocka högre än så men av vad jag har läst ska det gå att pusha det ännu mer om man vill.

Jag uppfattade inget coilwhine från kortet, iaf inget som hördes över övrigt ljud från datorn. Medveten om att det kan vara subjektivt och variera med arbetslast, nätagg osv men som jämförelse har jag nu ett 5080 FE i min nya burk och det har ett lågt surrande/brummande ljud vid load, det kunde jag inte höra från Vanguard-kortet iaf.

Kortet kommer komplett inkl oöppnad/förseglad figurlåda och saknar inga ROPs.

Skickar även med en digital spelkupong för DOOM: The Dark Ages Premium Edition som löses in via Nvidia App och läggs sedan till i Steam-biblioteket.

Tänker mig bud från 10000 och föredrar upphämtning men kan även tänka mig att skicka det mot betalning i förskott och att köparen står för frakten. Reserverar mig för att inte sälja det alls om intresset är svalt/bud för låga. Då får det gå till grabbens dator istället

Kvitto från Inet finns givetvis.