Marknad Moderkort

Gigabyte Aorus X870 Aorus Elite Wifi7 ICE

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Moderkort Publicerad igår 22:31
Pris:  2 500 kr
Profilbild av DoomTrooper
DoomTrooper (Daniel)
Medlem sedan
Mar 2005
Foruminlägg
130
Annonser
24
Marknadsbetyg
-
Skicka meddelande
Dalarna, Mora
Skickas & Avhämtning
Kvitto finns
2

Säljer som rubriken säger ett stycke Gigabyte X870 Aorus Elite Wifi7 ICE! Kortet är använt i cirka 3 månader och är i nyskick, komplett med alla tillbehör! Kvitto finns och fås via mail efter avslutad affär+

Pris: 2.500:- prutat och klart! Accepter inga skambud!

Ska det skickas står köparen för frakten, annars kan det häntas öga mot öga i Mora! Swish eller förskottsbetalning till mitt konto hos Nordea är vad som gäller vid köp!

Förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill! Frågor tas enklast via DM! Fler bilder kan ordnas vid önskemål!

Rapportera
Kommentarer till annonsen (2)
Läs fler kommentarer