The Witcher 3 slår spelarrekord efter Netflix-succé

Få har nog missat The Witcher på Netflix. Det handlar om en TV-serie baserad på Andrzej Sapkowskis böcker med Geralt i huvudrollen, en häxkarl (eng. witcher) som med övernaturliga krafter jagar både monster och människor.

I kölvattnet av seriens popularitet har även krikterrosade spelet The Witcher 3: Wild Hunt ökat lavinartat i popularitet. Faktum är att aldrig förr har så många Steam-spelare äventyrat i titeln samtidigt. Som mest har titeln haft 102 172 spelare samtidigt det senaste dygnet, enligt Steams egen statistik. Det är ungefär 10 000 fler än vid lanseringen i maj 2015, baserat på historiska siffror från Steamcharts.

The Witcher 3: Wild Hunt, tillsammans med DLC-paketen Hearts of Stone och Blood and Wine, avrundar utvecklaren CD Projekt Reds berättelse om Geralt. Näst på tur från studion är Cyberpunk 2077 – sannolikt en av de mest efterlängtade titlarna för 2020.

Har du sett serien och passat på att spela The Witcher 3 under mellandagarna? Berätta i kommentarerna!