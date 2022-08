Meta Quest 2, tidigare Oculus Quest 2, är utrustad med högtalare som riktas mot användarens öron. Användare som är ute efter en lite matigare upplevelse har möjlighet att koppla in externa hörlurar antingen med kabel eller trådlöst via bluetooth. Möjligheterna att använda externa ljudlösningar är många, men om man vill ha en mer permanent ljudlösning till VR-headsetet har utbudet varit ganska sparsmakat. Nu har dock Logitech levererat ett dedikerat ljudtillbehör till Quest 2 som ska förbättra ljudupplevelsen.

Logitech Chorus är namnet på ljudtillbehöret och denna modul fästs på vardera sida av headsetet och kopplas in i Quest 2 via USB-C och erbjuder passthrough för ström. Hörlurarna vrids ner till öronen och skickar ljud rakt in i hörselgången samt har en öppen baksida för att användaren inte ska bli helt isolerad i VR-världen.

Logitech är sparsmakade när det kommer till Chorus kapacitet på ljudfronten, men i pressmeddelandet skryter tillverkarna om uppslukande och ultrarealistiskt ljud via BMR-elementen. Ljudupplevelsen ska vara tydlig och detaljerad oavsett om det handlar om bombastiska explosioner eller betydligt mindre ljud.

Logitech Chorus väntas släppas senare i år med en prislapp på 99 dollar, vilket lär översättas till runt 1300 kronor vid släpp här i Sverige.

Vad kör du för ljudlösning till VR-headset?