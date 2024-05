Microsoft har visat upp ett nytt koncept för AI-datorer som kan hantera företagets Copilot-tjänster: Copilot Plus PC. Datorerna kommer att ha inbyggda AI-tjänster via Microsoft Copilot och skeppas under Microsofts egna Surface-flagg samt från företag.

Microsoft kommer att utveckla Microsoft Surface-datorer som ingår i Copilot Plus. En av dessa är Surface Laptop som kommer att få två varianter i 13,8 respektive 15 tum, båda med AI-integrerad kamera. Surface Pro som kommer med en ny OLED-skärm samt HDR-stöd. Men båda modeller kommer att ha stöd för de inbyggda Copilot-funktionerna.

Dessa funktioner inkluderar översättning av ljud i över 40 olika språk via Live Captions, genom Cocreator kan du både generera egna bilder och redigera dem. Sedan finns även Recall som låter dig få koll på din historik i Windows genom att lagra information om allt du gör på datorn.

Andra datortillverkare, som Asus, Acer, Lenovo och Samsung, har redan börjat ska släppa egna datorer som ska ingå i Copilot Plus-familjen. AI-datorerna kommer även att ha Qualcomms nya Snapdragon X Elite.

Enligt Microsoft kommer de första Copilot Plus-datorerna att nå återförsäljare den 18 juni och kommer att säljas för priser mellan 15 000 och 18 000 kronor vid lansering, beroende på modell och vilken Snapdragon-processor som används.

