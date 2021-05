Be Quiet måste nog vara ett av de bästa namnen att ha, för ett företag som säljer produkter vars utmärkande egenskap är att de ska vara tysta. Företaget säljer chassin, nätaggregat, luft- och vattenkylning och fläktar. Idag har jag fått möjligheten att testa ett av deras senaste slutna vattenkylare, eller AIO-vattenkylningssystem, nämligen Be Quiet Silent Loop 2.

Jag har testat 120 mm-varianten som levereras med två 120 mm-fläktar. En annan intressant detalj är att kylaren kommer med en flaska med kylmedium för att användaren ska kunna fylla på systemet efter två år. I denna artikel får kylaren den tuffa uppgiften att kyla min 16-kärniga AMD Ryzen 9 5950X. Klarar den av det utan att ljudnivån blir för hög?

Specifikationer Be Quiet Silent Loop 2

Modell Silent Loop 2 120mm Storlek radiator, inklusive fläkt (H × W × D) 154 × 120 × 77 mm Radiator, material Svartmålad aluminium Vikt 0,91 kg Processorkompabilitet Intel: LGA 115X, LGA 1200, LGA 2011(-3), LGA 2066.

AMD: AM3, AM4 Ljudnivå vid 25%, 50% och 100% av maximala RPM 16,6 dBA / 19,4 dBA / 36,4 dBA Fläktar modell 2× Silent Wings 3 120 mm PWM high-speed, 2 000 RPM Pumphastighet 2 800 RPM Pump, spänning 9 – 12 V Anslutning pump 3-pin RGBA-anslutning 3-pin 5V Slanglängd 400 mm Stöd för påfyllnad Ja Pris Ca. 1 150 kronor

Kylaren kommer med två Silent Wings 3 PWM-fläktar, en fläktmodell jag redan är bekant med och har ett par inmonterade i mitt chassi. Jag tycker att de är riktigt bra, så det bådar gott för prestandan och ljudnivån. Med kylaren följer också de förväntade monteringsdetaljerna för i stort sett alla moderna processorsocklar, bortsett från Threadrippers TRX4, som måste beställas separat.

Inte ens Be Quiet har kunnat ignorera att inkludera lite RGB-stöd hos kylaren, även om det är koncentrerat runt pumpen och inte alltför överdrivet. Det finns stöd för att ansluta RGB direkt på ett kompatibelt moderkort eller att använda en liten kontroll-enhet. Något som däremot inte finns hos några Andra AIO-system jag sett är möjligheten att fylla på kylmedium. Be Quiet skickar med en liten flaska kylmedium och du rekommenderas att fylla på lite efter ett par år.

En närmare titt

Be Quiet Silent Loop 2 levereras i deras typiska svarta låda. Innehållet ligger väl packat och riskerar inte att skadas så länge posten inte spelar fotboll med lådan.

Pumpen är kompakt och tar i sig inte upp mycket plats utöver processorsockeln. Jag trodde först det satt plast på pumpen men den har faktiskt lite blåaktig ton. LED-belysningen sitter runt metalldelen och även företagets logotyp lyser upp. Enligt Be Quiet finns det dämpning i pumpen som minimerar vibrationer, och därigenom kommer pumpen vara tyst även när den körs för fullt.

Hos föregångaren Be Quiet Silent Loop ansluts slangarna på ovansidan, men hos Silent Loop 2 kommer de istället ut på ena sidan. De går att rotera så att slangarna kan riktas åt olika håll.

Radiatorn är gjord av aluminium och kommer även med ett hål för påfyllning av vätskan. Den medskickade flaskan är på 100 ml kylarvätska och tanken är att du ska kunna fylla på efter ett par år när du märker att prestandan börjar försämras.

Kylaren kommer med monteringskit för Intel och AMD. Den enda sockeln som saknas är för TR4 vilket verkar vara standard så vitt jag kan se, då få kylare jag testat levereras med det. Förutom monteringsdelarna inkluderas även en kabel för att ansluta de två fläktarna till en kontakt på moderkortet, samt en kontrolldosa för att styra LED-ljuset på pumpen även om du saknar stöd för det på moderkortet.

På pumpen sitter det en fläktanslutning samt kablar som ansluts till moderkortet så du kan styra RGB-belysningen direkt via till exempel Asus Aurora. De två Silent Wings 3-fläktarna är tänkta att montera på varsin sida av radiatorn, i en så kallad push-pull-konfiguration och kan som nämnt båda nyttjas även för den som bara har en ledig fläktplats på moderkortet.

Montering

Att installera Be Quiet Silent Loop 2 är en enkel process. För AMD-system används standardplåten på baksidan av moderkortet, vilket jag gillar då jag slipper hålla på och öppna chassit på baksidan av moderkortet och ta bort den.

Processorn som kylaren ska hålla sval är som nämnt en AMD Ryzen 9 5950X. Eftersom detta är en 120 mm-radiator och Be Quiet skickar med två fläktar blir det en ganska tjock klump som ska skruvas fast vid chassit. Det kräver alltså lite utrymme, men självklart går det att använda endast en fläkt – men då får du inte optimal kylning.

Prestanda

Be Quiet Silent Loop 2 testades i följande system:

Chassi : Lian Li PC-O11 Dynamic

Processor : AMD Ryzen 9 5950X

Moderkort : Asus X570-Wifi Plus

Grafikkort : Gigabyte Geforce RTX 3080 Gaming OC

Chassifläktar: Två Silent Wings 3 på sidan som drar ut luft ur chassit och en Silent Wings 3 som suger in luft från botten av chassit.

Jag har sedan en tid främst använt mig av större slutna vattenkylare med 360 mm-radiatorer och senast är det Fractal Design Celsius+ S36 Prisma som fått äran att kyla min dator. Då jag har en AMD Ryzen 9 5950X plus ett Gigabyte Geforce RTX 3080 har det känts som att ett ordentligt kylsystem behövts. Jag var därför lite nyfiken på hur en 120 mm stor AIO-kylare klarar av systemet.

Push/Pull?

Be Quiet rekommendera att sätta fläktarna så de drar ut varmluften ur chassit. Jag valde dock att sätta det tvärtom och i mitt fall suger alltså fläktarna in kallare luft genom radiatorn, för att kyla processorn lite extra. Anledningen till detta är att jag redan har två Silent Wings 3 fläktar inne i chassit som suger ut luften, varför jag bedömer att de kan ta hand om den varma luften som genereras inne i chassit.

Det största problemet med denna variant är att det kan bli områden i chassit där luft står stilla noterar jag också temperaturen för resten av komponenterna samtidigt som jag mäter processortemperaturen.

Så testade jag

Eftersom jag är intresserad av hur bra kylaren kan kyla processorn och hur det påverkar resten av system, väljer jag att testa med följande program:

CPU-Z: Stresstest i minst 30 minuter

Cinebench R23: Minst 10 minuter för att se eventuell throttling

3DMark Timespy: Stresstest i minst 20 rundor.

HWInfo används för att logga alla sensorer och moderkortet ger mig två temperaturer för processorn. Den ena heter helt enkelt "CPU temperature" och det andra "CPU Package" vilket, verkar vara samma som Tctl/Tdie i HWInfo.

Asus mjukvara för moderkortet, AI Suite 3, låter mig ställa in flera förbestämda inställningar för alla fläktar i systemet. Jag låter mjukvaran först profilera fläktarna, men under testet väljer jag att sätta en fast hastighet på fläktarna i stället för att använda mjukvarans förbestämda lägen.

CPU-Z Stresstest Fläkthastighet CPU

(°C) CPU Package (Tctl/Tdie)

(°C) Moderkort

(°C) GPU

(°C) Processorhastighet

(MHz) 25% 64 76 36 47 3769 / 3796 / 3873 50% 54 66 39 54 3911 / 3946 / 4016 75% 51 62 41 54,5 3950 / 3979 / 4050 100% 50 60 40 53 3975 / 3997 / 4073 Fractal Design

Celsius+ S36 Prisma 61 73 36 46 3591 / 3861 / 3925 Cinebench R23 Fläkthastighet CPU

(°C) CPU Package (Tctl/Tdie)

(°C) Moderkort

(°C) GPU

(°C) Processorhastighet

(MHz) 25% 65 76 35 42 3269 / 3595 / 4500 50% 57 65 41 52 3500 / 3662 / 4639 75% 53 63 41 53 3458 / 3693 / 4525 100% 51 62 37 46 3214 / 3699 / 4626 Fractal Design

Celsius+ S36 Prisma 61 72 36 48 3550 / 3742 / 4450 3Dmark Timespy Stresstest Fläkthastighet CPU

(°C) CPU Package (Tctl/Tdie)

(°C) Moderkort

(°C) GPU

(°C) 25% 61 72 41 71 50% 53 62 44 74 75% 44 55 43 73 100% 43 55 44 77 Fractal Design

Celsius+ S36 Prisma 59 71 45 74

Ljudnivå

Värde Avstängd dator 29 dBa 25% 29,5 dBa 50% 32 dBa 75% 39,7 dBa 100% 46,5 dBa

Be Quiet Silent Loop 2 imponerar på mig och kylaren klarar utan problem att hålla min processor sval, även när jag drar ned fläkthastigheten under 50 procent. Visst, vid 25 procent hastighet går temperaturen upp till runt 75 – 76 grader (CPU Package) men jag tycker inte det är så farligt. Vid 50 procent fläkthastighet är kylaren fortfarande så pass tyst att jag inte ens tänker på att den finns där.

Högre fläkthastighet betyder dock att processorn kan boosta lite mer, vilket till exempel syns på Cinebench-resultatet som går från 23 599 poäng vid 25 procent fläkthastighet till 24 374 poäng med hastighetsreglaget vridet ill 100 procent. Skillnaden är inte stor men processorn får runt 3 procent bättre resultat när fläkten får snurra i full hastighet, men å andra sidan låter den riktigt högt då.

Något jag noterar, och som visar att valet att dra in luft från toppen kanske inte är det bästa valet, är att temperaturen på omgivande komponenter ökar ju snabbare fläktarna snurrar. Det ser ut att skapas en del luftfickor som gör att dessa komponenter inte blir kylda lika bra.

Grafikkortet påverkas mest och när jag till exempel kör igenom 3DMarks stresstest handlar det om 6 graders varmare – 77 grader i stället för 71 grader, när jag jämför en fläkthastighet på 100 procent mot 25. Högre temperatur på grafikprocessorn innebär att dess fläkt måste snurra snabbare vilket innebär högre ljudnivå. Nu låter Be Quiet Silent Loop 2 ändå mycket vid 100 procent så jag känner inte att det spelar större roll om grafikkortet låter lite mer. Ditt system kommer oavsett att höras.

Jämfört med Fractal Design Celsius+ S36 Prisma presterar Be Quiet Silent Loop 2 väldigt bra. Med tanke på att ljudnivån för Fractal Design-kylaren dessutom är riktig högljudd när jag testar fram de presenterade resultaten, är det än mer imponerande vad Be Quiet-kylaren kan prestera.

Överklocking

Jag låter Asus AI Suite 3 göra en snabb överklockning som sätter hastigheten på processorn till 4 GHz.

Fläkthastighet Cinebench

Score (Multi) CPU

(°C) CPU Package (Tctl/Tdie)

(°C) Moderkort

(°C) GPU

(°C) Processorhastighet

(GHz) 50% 24106 57 65 41 52 3500 / 3662 / 4639 50% o/c 26333 56 66 39 50 4000

Resultatet är runt 10 procent bättre prestanda i Cinebench R23 till ungefär samma temperaturer.

RGB

Be Quiet Silent Loop 2 kommer med RGB-stöd av adresserbar. Du kan ansluta pumpen till moderkortet och styra den via kompatibel mjukvara, till exempel Asus Aura Sync, eller via en separat liten trådad fjärrkontroll, som jag antar du får dra ut genom baksidan av chassit för att nå den.

Jag testar att styra belysningen via Asus Aura Sync och programmet låter mig ställa in olika typer av belysning: från att ha en enda färg till att reagera på musik eller på hur varm processorn är. Om du använder dig av fjärrkontrollen kan du välja mellan några förinställda lägen och färger.

Pumpen har även en Be Quiet-logotyp som lyser upp vid sidan av RGB-listen. Som synes i bilden ovan, hamnar logotypen i mitt fall upp och ned, vilket beror på att det är lite trångt mot minnesplatserna. Det går att stänga av belysningen för loggan, men det kräver att du använder ett speciellt verktyg som skickas med. Jag tycker att det hade varit enklare med en liten knapp för att slå av och på.

Sammanfattning

Be Quiet Silent Loop 2 är en riktigt bra kylare som utan problem kan konkurrera med större och dyrare slutna varianter från andra tillverkare. Enheten är att montera och kommer med allt du behöver – inklusive påfyllning av kylarvätskan. RGB-stödet är inte överdrivet utan relativt smakfullt med en rand runt pumpen, men det hade varit trevligt med en enklare lösning för att släcka Be Quiet-loggan på pumpen.

Kylaren finns ännu inte listad på Prisjakt men jag ser att Inet har den i lager för 1 149 kronor. Det är liknande priset hos Amazon.se, där den kan hittas om genom att söka på "Tyst slinga 2 120 mm". Japp, Amazons underbara automatiska översättning slår till igen. Priset ligger oavsett i den övre delen av prisspannet för för 120 mm stora AIO-kylare.

Jag funderade på om det var något jag inte gillade med kylaren, men ska jag vara helt ärlig är detta helt enkelt en väldigt bra produkt med få om ens några negativa egenskaper.

Fördelar

Bra prestanda, även vid låga fläkthastigheter

Enkel att montera

Bra medföljande fläktar

RGB-stöd (kan stängas av)

RGB kan styras via medföljande fjärrkontroll

Nackdelar