När hemdatorer och internet i form av world-wide-web tågade in under 1980-talet passade SVT på att djupdyka i hemdatorernas sköna värld. Avsnittet bjuder på en rejäl dos nostalgi, 80-talsmode och en spännande inblick i hur branschen såg ut just då.

Det kanske absolut bästa är dock att avsnittet inleds med ett stycke av journalisten Herbert Söderström, som helt avfärdar hemdatorn. Söderström, som året innan tilldelats Stora journalistpriset, håller en hyfsat lång utläggning om varför telefonummer bäst finnes i telefonkataloger och kakrecept i bakböcker.