SweClockers medlemmar byter telefon mellan vartannat och vart tredje år. Den största anledningen till byte är batterikvaliteten som försämrats mycket snabbare än telefonens andra funktioner.

Att ha ett fungerande mobilbatteri är en avgörande del i hur länge du kan använda din telefon. Men hur du bäst håller ditt batteri igång beror på vem du frågar. Ett av de vanligaste sätten att förlänga batteriets livslängd är att inte ladda det till 100 procent. I stället ska du nöja dig med att ladda det till 85 procent, något de flesta moderna telefoner gör automatiskt.

Min S21 känns ok, nu med Android 14. Har satt maxladdning till 85 procent och tror man telefonen är batteriet som nytt fortfarande. Även om det inte stämmer känns det som att batteriet säkert klarar sig ett par år till. - Pirum.

Lika så är det många som säger att du också bör undvika att ladda ur batteriet helt eftersom det försämrar batterihälsan på längre sikt.

Ett annat tips är att inte ladda telefonen ladda under längre perioder, särskilt efter att den har nått 100 procent, även det går att ställa in via operativsystemen. Att använda mobilen medans den laddas är också något du bör undvika eftersom det värmer upp telefonen som i sin tur påverkar batteriet. Generellt ska du undvika att ladda telefonen ifall den redan är varm.

Du kan även använda en applikation som exempelvis Accubattery för Android och Battery Life för IOS för att övervaka batterihälsan. Några medlemmar rekommenderar oberoende appar för att de kan ge mer pålitliga siffror än operativsystemets egen funktion som ibland kan ge en mer positiv bild av batteriets hälsa.

Hittade en app här om dagen som mäter batteriets kapacitet under tiden man laddar. Den säger att jag har någonstans mellan 66 och 73 procent kvar av den ursprungliga kapaciteten. Det tror jag kan stämma, för när den var ny så höll den nästan två dagar. - Nisse557

Nytt batteri – ny telefon

En annan metod som några medlemmar använder sig av är att byta ut det befintliga batteriet mot ett nytt, det kan förlänga livet på telefonerna med ett eller två år. Vissa går även ett steg längre och byter laddningsporten också för att undvika slitage.

Med min nuvarande Samsung S23+ får det bli ett batteribyte efter ca 2 år. Planerar på att behålla den åtminstone 4 år om ingen olycka händer. - Haziza

Däremot kan batteribyte vara kostsamt och priserna varierar efter modell och vem som byter ditt batteri.

Apple kan byta batteriet på din Iphone om den är nyare än en Iphone SE och för de äldre modellerna kostar ett byte 945 kronor. För modellerna mellan Iphone X och Iphone 13 kostar bytet 1195 kronor och för Iphone 14 och Iphone 15-telefonerna 1345. Priserna är oberoende av ifall telefonen är en Pro, Max eller vanlig modell.

Skulle du byta batteriet på din Samsung Galaxy-telefon via Samsung varierar priserna mer efter specifikationerna. Den billigaste telefonen Samsung kan byta batterier på är en vanlig Galaxy S22 vilket kostar 860 kronor medan den allra dyraste är Galaxy S23 Ultra som kostar 1000 kronor.

Batteribyte går även vid återförsäljare som Elgiganten, men oftast till ett högre pris.

Utöver medlemmarnas tips rekommenderar även Apple att man manuellt stänger av att applikationer uppdateras i bakgrunden. Uppdateringarna kräver en del ström även när du inte aktivt använder telefonen och du kan stänga av funktionen i inställningar.