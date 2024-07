Sedan Apple avvecklade Intels x86-processorer i sina bärbara datorer och istället började använda egentutvecklade systemkretsar baserade på ARM-arkitekturen har många frågat sig när denna revolution ska komma till PC-sidan. Enligt Microsoft och Qualcomm är den stunden nu kommen, i och med lanseringen av den ARM-baserade systemkretsen Snapdragon X Elite samt ett rejält krafttag för att göra Windows on Arm till en tillräckligt bra lösning för gemene man.

Snapdragon X Elite baseras på Qualcomms helt färska processorkärnor Oryon, vilka kombineras med senaste snittets grafik ur Adreno-familjen samt en just nu klassledande NPU för AI-tillämpningar. På pappret ser mycket väldigt lovande ut med bolagets nya krets, men hur är det egentligen att använda en dator med den i?

Jag har under de senaste veckorna använt en Asus Vivobook S15 med Snapdragon X Elite X1E-78-100 under huven, vilken erbjuder 12 processorkänor med en maximal klockfrekens på 3,4 GHz. Upplevelsen har i det stora hela varit ganska positiv, och därför har det nu blivit dags att presentera några prestandamätningar, batteritester samt allmäna observationer kring hur det är att använda Windows on Arm.

Prestandatester

Låt oss börja med att kika på lite prestandatester av Qualcomms Snapdragon X Elite inuti Asus Vivobook S15. Programmen som används är samma som vid redaktionens sedvanliga tester av processorer, med undantaget att det rör sig om nyare versioner av mjukvarorna där samtliga av dessa nu finns i både x86- samt ARM-kompilerat utförande.

Som referens bistod Asus med sin Zenbook 14 OLED med en Intel Core Ultra 7 155H ur familjen Meteor Lake med sex P-kärnor samt 10 E-kärnor och en maximal klockfrekvens på 4,8 GHz. Utöver den plockar vi även in resultat från Framework Laptop 13, vars processor Ryzen 7 7840U (vilket är en 8840U med långsammare NPU) erbjuder åtta kärnor med en högsta turbofrekvens om 5 GHz.

I den första uppsättningen av tester körs samtliga datorer med nätadaptern ansluten med prestandaprofilen "Performance" aktiverad i Windows. För den som är intresserad kring hur prestandan ser ut vid batteridrift så finns det kompletterande tester längre ned på sidan.

Vi börjar med de mest tungdrivna testerna i form av 3D-rendering med Cinebench och Blender. I den förstnämnda mjukvaran är det ganska tajt grupperat vid den enkeltrådade lasten, men i slutändan är det Snapdragon X Elite som drar det längsta strået följt av Ryzen och sedan Core Ultra. I det flertrådade testet drar Snapdragon iväg rejält och lägger sig i en egen division både när det gäller prestanda och den hiskeliga ljudnivån som presenteras i prestandaläget med Vivobook S15.

Snapdragon X Elite står sig även stark i Blender, där systemkretsens många processorkärnor ger denna spelrum att rendera scenen 19 procent snabbare än Ryzen 7 7840U.

När det kommer till mer generell prestanda uppvisar Snapdragon respektabla resultat i det enkeltrådade Geekbench-testet, men det räcker dock inte riktigt till för att besegra Ryzen 7 7840U. När vi växlar över till det flertrådade läget får dock Qualcomm-kretsen mer vind under vingarna och kan ta segern med ganska stor marginal. Kikar vi på 7-Zip presterar Snapdragon bäst vid komprimering men halkar bakom något vid uppackning av filer.

Videokodning med Handbrake är likt Cinebench och Blender väldigt tungdrivet och flertrådat, vilket verkar passa Snapdragon X Elite bra. Kretsen presenterar här väldigt fina siffror, med god prestandamarginal till de AMD- och Intel-baserade datorerna. I videoredigeringsmjukvaran Da Vinci Resolve, som nyligen fick en ARM-version med version 19-betan, är Snapdragon inte lika övertygande. Resultaten är inte dåliga, men dock sämre än de övriga deltagarna.

Prestanda vid emulering av x86-64-applikationer

Hittills har vi endast visat prestandasiffror från mjukvara som är kompilerade att köra på Arm64-kretsar likt Snapdragon X Elite, något som absolut inte kommer att vara fallet för alla program på marknaden under en tid framåt. Mjukvara som inte har konverterats till Arm64 behöver köras via Microsofts översättningslager Prism, vilket oundvikligen kommer att införa ett prestandastraff ställt mot att köra en "riktig" Arm64-applikation.

För att ge en bild över hur pass stort prestandastraffet är när ett program körs via Microsofts Prism har vi plockat in några x86-64-kompilerade applikationer att köra på Snapdragon X Elite och kan därefter jämföra resultaten från programmen i sina Arm64-utföranden.

Vi börjar med 7-Zip, vilket är en mjukvara som presterar ganska bra under emulering mellan x86-64 och Arm64. Vi uppmäter ett prestandatapp på cirka 13 procent när mjukvaran måste köras genom ett översättningslager, vilket ligger ungefär i linje med det Qualcomm och Microsoft tidigare pratat om sett till prestandaförluster när en mjukvara behöver köras via Prism.

Desto värre blir det när vi kikar på Blender i sin x86-64-version körd via Microsofts översättningslager till Arm64. Prestandatappet är hela 37 procent, vilket är ett kvitto på att den här typen av tungdrivna applikationer inte är optimala att köra via Prism.

En liknande historia målas upp av Handbrake, där x86-64-versionen presterar 33 procent sämre än Arm64-versionen när den förstnämnda körs via Microsoft Prism-emuleringen. Är man intresserad av att köra Windows on ARM på exempelvis Snapdrgaon X Elite är det därför viktigt att se till att man i största möjliga mån kör Arm64-versionen av programmen man önskar använda.

Prestanda vid batteridrift

Medan många kommer att ha laddaren inkopplad till datorn när de utför särskilt krävande arbetslaster så finns det definitivt ett värde i att se hur de olika systemen förändras prestandamässigt vid batteridrift. Vi kompletterar här med ytterligare tester från Cinebench och Geekbench, där de tre datorerna körs på batteri vid Windows fördefinierade prestandaprofiler "Best performance", "Balanced" och "Best efficiency".

Snapdragon X Elite Ryzen 7 7840U Core Ultra 7 155H Performance 64 W 45 W 39 W Balanced 42 W 37 W 28 W Efficiency 23 W 23 W 28 W

I tabellen ovan kan man få en bild över hur pass stort effektuttaget är hos datorerna vid de olika prestandaprofilerna. Det som presenteras är datan från batteriets dräneringstakt under belastning av en flertrådad Cinebench-körning. Som synes drar Vivobook S15 med Snapdragon X Elite i särklass mest ställt mot de andra kombattanterna i sitt prestandaläge med hela 64 W uttag från batteriet.

Går vi ned till den balanserade prestandaprofilen sjunker effektuttaget markant och lägger sig på ungefär samma nivå som Framework-datorn med Ryzen-processorn i sitt prestandaläge. Vid det energieffektiva läget reduceras effektuttaget ytterligare rejält och presenterar samma siffror som Ryzen 7 7840U vid samma prestandaprofil. Prestandaläget på Vivobook S15 är med andra ord inte särskilt lämpligt på batteri vid tung belastning, då batteritiden landar runt en timme då.

Med siffrorna i hand från Cinebench kan vi konstatera att Snapdragon X Elite i utförandet som sitter i Vivobook S15 håller prestandan uppe riktigt bra på batteridrift, med endast ett minimalt tapp när sladden rycks ut. Modellen står sig även bra vid "balanced" och det stora fallet sker först vid den energieffektiva prestandaprofilen – något som gäller för samtliga testade datorer.

Även i Geekbench rullar Snapdragon X Elite prima på batteridrift. Vi ser endast en mindre prestandatapp ned till "balanced"-läget och sedan ett större fall vid den mest energieffektiva profilen. En slutsats som kan dras är att energieffektiviteten vid prestandaläget inte är särskilt bra, där den lilla extraprestandan man får ut inte är värt kompromissen i effektuttag ställt mot den balanserade energiprofilen – en profil som presterar nästan lika bra vid hela 22 W lägre förbrukning.

Snapdragon X Elite erbjuder bra batteritid

En av faktorerna som verkligen kan särskilja en systemkrets på den bärbara marknaden är hur pass bra energieffektivitet den har vid lättare arbetslaster – något som i slutändan kan ge batteritid som räcker åtminstone hela dagen. Qualcomm har pratat mycket den fantastiska batteritiden som går att uppnå med Snapdragon X Elite, och därför är det självklart något vi behövde kika närmare på.

För batteritestet har vi ställt in samtliga datorers bildskärmar vid en ljusstyrka på 200 nits samtidigt som Windows energiprofil "Best effiency" används. Testet baseras kring ett förprogrammerat scenario där webbläsaren Chrome i cykler om 30 sekunder växlar mellan en serie olika webbplatser.

Nämnvärt här är att vi inte bara testar systemkretsens energieffektivitet utan rent krasst även kapaciteten på de olika datorernas batterier. Detta är särskilt viktigt att ta i beaktning när man tittar på siffrorna, då exempelvis Framework Laptop 13 har ett batteri på "endast" 61 Wh. Den Intel-baserade Zenbook 14 OLED erbjuder i sin tur ett batteri på hela 75 Wh medan Snapdragon-bestyckade Vivobook S15 har ett batteri på 70 Wh.

Med siffrorna i hand kan defintivt ett Snapdragon X Elite-baserat system presentera riktigt bra batteritid. Asus Vivobook S15 höll strax under 15 timmar vid webbsurfning, vilket är ungefär en timme längre än den Intel-baserade Zenbook 14 OLED – en modell som därtill har ett större batteri.

Sist i fältet ser vi Framework Laptop 13, med cirka 11,5 timmars batteritid. Detta innebär inte att Ryzen 7 7840U erbjuder dålig energieffektivitet utan snarare att datorn som kretsen sitter i har ett batteri med lägre kapacitet än de andra testade modellerna. Snapdragon X Elite erbjuder helt klart bäst energieffektivitet av de kretsar vi testat här, men skillnaden mot Intel och AMD:s nuvarande modeller är dock inte revolutionärt om man tar batterikapaciteten i beaktning.

Spelprestanda – verkligen inte en av Snapdragons styrkor

Medan datorer i den här formfaktorn inte nödvändigtvis är renodlade spelmaskiner så brukar det fungera dugligt att spela flertalet titlar vid lägre detaljnivåer – och i synnerhet om man kan acceptera något lägre bildfrekvens. Qualcomm har, likt många andra användningsområden, slagit sig på bröstet över spelprestandan med Snapdragon X Elite och därför kändes det som något vi ville kika på.

Min spelupplevelse med Snapdragon X Elite kan sammanfattas med termen skakig. Många av spelen ur vår sedvanliga svit startade inte överhuvudtaget, och vissa har tydliga stabilitetsproblem när de kördes på Adreno-kretsen på Vivobook S15. Med allt strul och kraschande valde jag att inte lägga så mycket tid på speltesterna, och helt enkelt välja ut de fåtal som faktiskt rullade.

Vi kan börja med syntetiska 3DMark Steel Nomad Light, vilket rullar dugligt på samtliga testade plattformarn. Snapdragon X Elite hamnar dock märkbart på efterkälken mot både AMD och Intel. Nämnvärt här är att Ryzen 7 7840U-kretsen i Framework Laptop 13 använder sig av SO-DIMM-minnen som körs i 5600 MT/s, något som kan ge något lägre spelprestanda i jämförelse mot många andra Ryzen-baserade system som använder sig av fastlödda LPDDR5-minnen.

Vidare mot ett spel som både fungerar och rullar helt okej på Adreno-kretsen hos Snapdragon X Elite. Prestandan ligger alldeles strax bakom Intels integrerade Arc-grafik, men dock en bit bakom Radeon 780M som sitter i Ryzen 7 7840U.

I Watch Dogs Legion är upplevelsen minst sagt skakig med Snapdragon X Elite. Vivobook S15 med kretsen under huven presterar märkbart sämre än såväl Intels och AMD:s integrerade grafiklösningar. Upplevelsen är helt enkelt inte särskilt välflytande eller njutbar.

Den sista meningen sammanfattar också spelupplevelsen ihop med Snapdragon X Elite i dagsläget. Prestandan kan vid ett fåtal tillfällen ligga på en vettig nivå, men större delen av tiden slåss man med såväl knackiga renderingstider som spel som helt enkelt inte startar överhuvudtaget. Förhoppningen är att detta kan blir bättre vid framtida drivrutinsuppdateringar från Qualcomm samt optimeringar från spelutvecklarnas sida.

Snapdragon X Elite – ett lovande steg framåt för ARM på Windows

Efter att ha använt Asus Vivobook S15 med Snapdragon X Elite under huven i några veckor måste jag ändå säga att upplevelsen i det stora hela har varit väldigt friktionsfri – åtminstone sett till de program som jag använder. Jag blev väldigt förvånad över hur pass många program som redan portats till Arm64, och det känns på något sätt som att Microsoft verkligen pushar på extremt hårt för att Windows on Arm till slut ska bli en lyckad historia.

För egen del har de program jag använder som i dagsläget inte finns i Arm64-version fungerat fint via Microsofts översättningslager Prism. Nu ska det sägas att jag inte gör särskilt mycket tungrodda arbetslaster på mina bärbara datorer, vilket troligtvis också är därför jag inte märker av mycket av prestandastraffet vi visade upp i testerna längre upp när emulering används. Prestandastraffet är dock ett faktum, och omfattningen kan vara betydligt värre än Microsoft vill få det att låta som.

När det kommer till batteritid står sig Snapdragon X Elite väldigt fint, där systemkretsen kan erbjuda god energieffektivitet och en dator som i praktiken håller mer än en hel arbetsdag – åtminstone vid lättare arbetslaster. Enligt våra tester är Qualcomms systemkrets snäppet vassare än såvål Ryzen 7000U som Core Ultra 100-serien gällandes batteritid vid samma kapacitet, men samtidigt ska det också sägas att skillnaderna inte direkt är gigantiska mellan modellerna.

Det största problemet med Snapdragon X Elite är i dagsläget den skakiga spelprestandan samt kompatibilitet- och stabilitetsproblem med många titlar. Qualcomm har en del att jobba på här, och säkerligen ihop med Microsoft som kan behöva fintrimma sitt översättningslager ytterligare för just spel. Nu ska det sägas att även Intel hade extremt stora problem när de introducerade Arc-familjen, och baserat på dem finns det defintivt utrymme för förbättring.

Men när det väl kommer till kritan, skulle jag rekommendera någon att köpa en Snapdragon X Elite-baserad dator och ta steget över till Windows on ARM? I ärlighetens namn skulle jag avvakta lite och se vad som händer på processormarknaden de närmaste månaderna. Inom en månad väntas AMD lansera senaste generationens processorer i Ryzen AI 300-familjen samtidigt som Intel står redo med Core Ultra 200V-serien "Lunar Lake" senare i höst.

Snapdragon X Elite presenterar respektabla siffror både när det gäller prestanda och batteritid, men detta är mot befintliga processorfamiljer från såväl AMD som Intel. Qualcomm har ett visst försprång just nu, men detta kan snabbt ändras under de kommande månaderna. Jag är också ganska övertygad om att det kan vara bra att avvakta att ta steget över till Windows on ARM. Plattformen är helt klart lovande, men programstödet är inte fullständigt och det kommer troligtvis bli bättre framöver.

För att knyta ihop säcken har Qualcomm bevisat att de kan bygga en kompetent systemkrets för Windows som faktiskt kan tävla med de stora spelarna på processormarknaden. Snapdragon X Elite är inte perfekt, och det finns förbättringspotential gällande exempelvis spel- och applikationsstöd i operativsystem och drivrutiner, men den gör ändå sitt jobb bra i det stora hela. Det ska bli väldigt intressant att se hur utvecklingen ser ut det närmaste året och om Windows on ARM slutligen slår igenom tack vare Qualcomms satsning.