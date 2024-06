Reklamationsrätten gäller i tre år och om du köper en produkt som visar sig ha ett fel ska du reklamera varan. Återförsäljarna hanterar reklamationsrätten lite olika. Webhallen säger sig följa tillverkarnas garanti-policy vid reklamation och tar emot varor som köpts för över tre år sedan. Det gäller endast varor som har en garantitid som överstiger tre år.

Reklamation: Det här gäller Du har rätt att reklamera en produkt om den på något vis är felaktig vad gäller beskrivning, mängd, kvalitet, funktionalitet, kompatibilitet och övriga överenstämmelser med avtalet. När du ska reklamera en vara lämnar du antingen in produkten i en fysisk butik eller skickar den direkt till återförsäljaren med bud. Om du skickar din reklamerade vara med bud erbjuder Inet, Netonnet, Komplett och Webhallen en förbetald fraktsedel för budet. Du måste även reklamera en vara inom rimlig tid efter att du upptäckt felet. Rimlig tid definieras som två månader. Godkänns din reklamation och varan i fråga ska repareras kan det dröja mellan två och fyra veckor innan produkten är tillbaka i din ägo. Reklamation täcker däremot inte skador som orsakats av dig eller på grund av en olycka. Läs mer om konsumentköplagen här.

Power, Inet och Netonnet erbjuder även service för att reparera eller byta ut reklamerade produkter. I Inets fall är det produktkategorin som avgör vad de kommer att göra med de reklamerade varorna.

– En av våra servicetekniker granskar problemet för att hitta den mest lämpliga lösningen för båda parter. För billigare varor innebär detta oftast ett utbyte, medan dyrare varor vanligtvis repareras, säger Jesper Brusberg, eftermarknadschef på Inet.

Power skickar mindre produkter som telefoner till auktoriserade verkstäder för felsökning och bedömning om det är värt att reparera eller byta ut produkten. Vid reklamation av större produkter som en TV eller vitvaror får kunden hjälp via hemservice. Men i första hand rekommenderar Power att du kontaktar tillverkaren för hjälp med felsökning av större varor.

Netonnet låter tillverkarna fixa

Netonnet hanterar sina reklamationer likt konkurrenterna, men i de fall där tillverkarens garantier gäller går de före reklamationshantering.

– I första hand rekommenderar vi kunderna att ta kontakt med tillverkaren av den produkt som ska reklameras. Tillverkarens produktexperter kan hjälpa till att avgöra om produktens fel går att åtgärda utan att produkten behöver skickas in för kontroll hos verkstad, säger Kristina Wärmare, kommunikationschef på Netonnet.

Om tillverkaren anser att produkten behöver repareras av en verkstad får du antingen lämna in produkten i en av Netonnets lagershopar eller registrera ett ärende via webbsidan. Produkten skickas sedan in för undersökning hos en auktoriserad verkstad.

Om du blir nekad reklamation Om din reklamation skulle nekas av återförsäljaren kan är du anmäla det till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Ärenden hos ARN löses enligt svensk rätt.

Detta är den första av två delar om vad som gäller hos återförsäljare när du vill lämna tillbaka en vara med fel. Nästa del tittar vi närmare på vad som ingår i garantin.