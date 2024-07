I en serie guider med temat ”Gratis är gott” väljer vi ut de bästa gratisalternativen till populär programvara. För att få plats på listan ska de kunna användas gratis så länge man vill (inga kostnadsfria provperioder) och åtminstone erbjuda grundläggande funktionalitet som är jämförbar med referensprogramvaran.

I den första delen tittade jag på några kostnadsfria alternativ till Photoshop och nu har turen kommit till Premiere Pro.

Adobes proffsiga videoredigeringsverktyg har gott om funktioner, effekter och smidiga verktyg som används för allt från att skapa animerade texter i videon, till att mixa ljud och fixa färgbalansen. Dessutom är AI en tillgång i arbetsflödet.

Premiere Pro är med andra ord inget annat än ett riktigt kanonprogram, men hur kul är det att betala hundratals kronor för licensen varje månad för en vanlig knegare som bara vill klippa lite film när andan faller på? Inte särskilt, säger jag, och därför har jag grävt djupt efter alternativen som kan göra mycket av det Premiere Pro kan, är hyfsat enkla att förstå sig på och framför allt inte kostar en krona.

Det finns flera videoredigeringsprogram som är byggda på öppen källkod, men jag har inte hittat något som är så komplett som Kdenlive. Namnet står för KDE Non-Linear Video Editor. Det beskriver väl vad programmet är men skrapar bara på ytan av vad det kan göra eftersom Kdenlive kan göra en massa saker.

Kdenlive är hyfsat enkelt att komma i gång med, med och nivån får användaren i någon mån sätta själv. Börjar man gräva djupare än att klippa lite bild och ljud på tidslinjen visar det sig nämligen att det inte bara finns gott om anpassningsmöjligheter och effekter, utan också smidiga funktioner. Jag gillar exempelvis möjligheten att kunna jobba med lågupplösta kopior (proxy-filer) av högupplösta videofiler för att snabba på redigeringsprocessen samt möjligheten till rörelsespårning – båda funktioner som även finns i Premiere Pro.

På tal om högupplöst video så slipper du begränsningar för vilka upplösningar och format som går att jobba i. Här går det att redigera och exportera i 4K-upplösning (och 8K för den delen) och i MP4, WMW, MKW, AVI och en massa andra video- och ljudformat.

Kdenlive imponerar på mig med ett enhetligt och modernt gränssnitt – en sak som inte alltid får så mycket omtanke i open source-världen. Det gör programmet enklare att använda och inlärningströskeln lägre än för det mer komplicerade Davinci Resolve, även om det sistnämnda erbjuder en mer stabil och professionell miljö att arbeta i.

Ladda ner Kdenlive här: https://kdenlive.org

Lightworks – stabilt men begränsat

Vad har filmer som Killers of the Flower Moon, The Irishman och The Wolf of Wall Street gemensamt? Ja, förutom att de är regisserade av Martin Scorsese och har vunnit en massa Oscarsstatyetter då. Jo, de är redigerade i Lightworks. Förvisso inte i gratisversionen, av skäl som vi snart ska återkomma till, men ändå.

Lightworks, som var en av de första digitala icke-linjära videoredigerarna, finns i versioner till Windows, Mac och Linux. Programmet kan med fördel användas gratis för klippning och enklare redigering då det är relativt enkelt att förstå sig på. Sparade projekt får inte någon vattenstämpel. Det finns heller inga begränsningar för hur långfilmen får vara eller under hur lång tid du kan använda programmet.

Snåla exportalternativ

Begränsningarna handlar i stället om avsaknad av mer avancerade verktyg, som killar som Scorsese nog inte klarar sig utan. För vanliga användare är just dessa begränsningar kanske mindre viktiga men i stället har Lightworks begränsat den maximala exportupplösningen till 720p och betydligt färre exportformat än Pro-versionen. Synd, de flesta andra videoredigerare bjuder på full HD även i gratisvarianterna.

Jag har ändå valt att inkludera gratisversionen av Lightworks här av två skäl. Det är ett enklare alternativ för alla som bara vill klippa lite film för att ladda upp på sociala medier. Det funkar också bra för dem som vill lära sig grunderna i ett riktigt proffsigt program utan att det kostar en massa pengar.

Ladda ner Lightworks här: https://lwks.com