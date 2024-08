Det är sen augustikväll. Ett fordon svänger in mot huset. Den uppkopplade kameran på husknuten detekterar fordonet, även att registreringsnumret inte känns igen. En sekvens sätts igång där lamporna tänds, en specifik spellista börjar spelas via Sonos-högtalarna och Samsung-teven slås på i 30 minuter. Kameran fortsätter att följa förloppet och skickar en notis till husets ägare om vad som sker...

Det här är en av flera hemautomationer som Magnus Anhede, ansvarig för hanterade tjänster (eller Managed Services på it-språk) på IT-Total, skapat för sitt landställe. Han har en lång bakgrund som konsult inom tekniklösningar.

– Tidigare har jag bland annat jobbat som konsult inom Volvo-koncernen. På den tiden, det här var säkert 20 år sedan, handlade det om automatiserade truckar, robotar, nätverk och lagerhantering. Det här blev ingången till mitt intresse för hem-automation och det många idag kallar smarta hem, berättar han.

På IT-Total, där Magnus arbetar idag, finns det gott om folk som delar hans intresse.

– Nästan alla här har egna servrar och nätverk hemma som är på proffsnivå. Så gillar man sånt här finns det alltid någon på lunchen att prata med. Det här har ökat intresset ännu mer för mig.

"En av få grejer jag ångrar att jag inte behållit"

Intresset för datorer började dock långt innan Volvo-tiden. Första PC:n byggde han tidigt 90-tal.

– Från att egentligen inte kunna så mycket om hårdvaran byggde jag en PC-maskin. Första datorn var en Commodore 64 men för mig har det i första hand handlat om spelkonsoler, jag tror att jag i princip haft varenda en som funnits på den svenska marknaden. En av få grejer jag ångrar att jag inte behållit är min Atari 2600, säger Magnus Anhede med nostalgi i blicken.

Atari 2600. Magnus första spelkonsol och den han ångrar mest att inte behållit. Källa: Wikipedia Idag, ungefär 45 år senare, är det Elden Ring och Shadow of the Erdtree på PS5 som gäller för Magnus.

Var börjar man?

Men åter till nutid, smarta hem och hem-automation. Var börjar man och vad behöver man ha koll på, om Magnus får bestämma?

– Det kan låta lite torrt, men startpunkten måste vara någon form av behovsanalys. Vad har jag nytta av? Vad vill jag automatisera och varför? Att bestämma sig för tekniken först och fundera över nyttan sen är bakvänt tycker jag.

Automatisering är inte viktigt i sig, menar Magnus, och delar upp behovet i främst tre olika delar:

Säkerhet. Exempelvis i form av lampor som kan tändas och släckas och kameraövervakning, som i Magnus fall reagerar på bilar, läser av registreringsskyltar, men även har ansiktsigenkänning.

Ekonomi. Som bland annat gör att du kan styra uppvärmning och varmvattenbehov och hålla nere elkostnaden.

Underhåll. Det här handlar om saker som bevattning, gräsklippning och dammsugning. Men det finns givetvis många fler exempel.

Bekvämlighet, miljöhänsyn, tillgänglighet. Listan med behov kan göras längre, men de här är de tre grundläggande och i Magnus fall har han två olika platser som han automatiserat, med olika behov.

– Just nu är jag på mitt landställe och här har jag behov av att ha koll på tomten runtomkring, bevattning och låsfunktioner. Jag har även en bergvärmepump som är uppkopplad för att kunna justeras mot det aktuella elpriset. Så min fråga blir, hur kan jag få ihop det här till ett system?

Användaren i fokus

Är du tillräckligt nördig kan du bygga vad som helst, från grunden och upp, med egen kod och egen hårdvara.

– Den riktiga utmaningen för mig var, hur kan jag se till att vilken gäst eller familjemedlem som helst kan komma hit och hantera alla lösningar? Det måste vara användarvänligt.

Och visst, du kan som sagt bygga ihop allt själv, men för de allra flesta faller valet på någon av de stora plattformarna för smarta hem: Google Home och Apple Homekit (och möjligen Amazon Alexa). I båda fallen finns stora ekosystem, integration mellan olika enheter och appar.

Smarta gardiner anpassar sig efter solen och värmen på Magnus landställe. Nibe Uplink gör det möjligt att styra bergvärmepumpen.

I fallet med landstället föll valet på Google Home för Magnus. I lägenheten i stan är det Apples Homekit.

– Homekit skulle jag beskriva som att det har högre precision, en lite "snobbigare" lösning, kanske lite bättre säkerhet och mer av en helhetslösning men också mycket mer begränsat. Googles lösning fungerar med mycket fler grejer, har fler möjligheter och röststyrningar, men är inte lika 100-procentigt.

Vilka är fallgroparna då? Något som är lätt att missa i början som man får betala ”dyrt” för senare? Det är värt att tidigt fundera över hur många enheter du vill kunna styra, menar Magnus.

– I mitt fall har jag 130 belysningspunkter som ska styras på landet. Här har jag valt billigaste lösningen, vilket är Ikea. Men de har det nya protokollet Matter vilket fungerar både med Homekit och Home. Även om det är de billigaste lamporna så har de varit i gång i tre år nu och jag har inte bytt en enda lampa.

Gardena Smart Water Control styr bevattningen på landet, här tre av totalt sju zoner. Gardena Smart Gateway är hjärtat i bevattningssystemet men kan även styra andra prylar, som Gardenas robotgräsklippare. Bevattningssystemet ser till att trädgården trivs, även när ingen är där. I jorden finns sensorer som håller koll på när det är dags att vattna.

Vad behöver man kunna?

Även om vi använder någon av de stora plattformarna, vilka förkunskaper krävs? Enligt Magnus är en aspekt viktigare en allt annat.

– När man ska ge sig in i det här måste man hålla koll på säkerheten. Du öppnar faktiskt upp dina prylar för en aktör någonstans. Jag använder Ubiquitis Unifi-lösning och all hem-automation går på ett eget nätverk, med Power over Ethernet, PoE. Ger man sig in det så måste man förstå att data delas och ställa sig frågan: har jag något känsligt?

När man ska ge sig in i det här måste man hålla koll på säkerheten.

Mycket är uppkopplat i Magnus hem, men exempelvis går bevattningen inte att köra i mer än 30 minuter åt gången och ugnen går inte att slå på utifrån.

En annan läxa Magnus lärt sig efter många år är att inte bygga in något som inte går att byta ut, det gäller både fysiskt och bildligt talat.

I början av 2000-talet kom en våg med smarta hem, långt innan tekniken egentligen var mogen. Allt från kylskåp till tv-apparater och elcentraler byggdes in och kopplades upp. Vi bör inte göra om det misstaget idag eftersom tekniken utvecklas så fort och det som är inbyggt riskerar att ganska snabbt bli omodernt.

Smarta hem har mognat som begrepp och idag finns det verkligen stora möjligheter att säkra sitt hem, spara pengar och underlätta underhåll av hemmet.

Inte minst, om du har en smula kontrollbehov är tekniken verkligen hemmets och din bästa vän.

– Min fru brukar half på skämt och haft på allvar säga att jag håller på med min tamagotchi när jag kollar apparna på telefonen, avslutar Magnus med ett skratt.

Magnus använder två olika fabrikat på kamerorna, Google Nest Doorbell kopplas upp trådlöst. UniFi G5 Flex (med AI event detections) går via PoE.

Magnus två smarta hem Landstället Plattform: Google Home (med viss automatisering även med IFTTT

Nätverk: Ubiquiti Unifi med PoE

Kameror: Unifi och Google

Spis, ugn, kaffemaskin och fläkt: Miele

Rökdetektor: Netatmo

Belysning: Ikea Dirigera med 130 belysningspunkter

Gardiner: Ikea

Bergvärmepump: Nibe

Bevattning: Gardena med sju bevattningskanaler

Robotgräsklippare: Worx

Lås: Yale Doorman

Ljud: Sonos

TV: Samsung Lägenheten Plattform: Apple Homekit

Nätverk: Ubiquiti Unifi med PoE

Belysning: Ikea Dirigera

Rökdetektor: Netatmo

Ljud: Sonos

TV: Samsung