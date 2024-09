Det är dags att säga farväl till både sommaren 2024 och tävlingen där du haft möjlighet att slänga upp dina tjusiga bilder från semestern. Från tråden plockade valde vi ut 25 bilder som gick vidare till final och efter en omröstning har nu tio bilder valts ut och medlemmarna bakom bilderna kommer belönas med varsitt presentkort från Inet på ett värde av 1 000 kronor.

Vinnarbidragen hittar du i bildspelet precis här under och fortsätter du scrolla ser du listan med vinnarna. Samtliga vinnare har kontaktats via PM här på SweClockers, så om du är med i listan bör du klicka på brev-ikonen uppe i högre hörnet för att se om belöningen trillat in.

Stort grattis till alla vinnare och stort tack till alla som var med och skickade in bidrag.

Samtliga bidrag som skickats in finns givetvis kvar, så om du känner att du behöver lite sommarpepp när höstmörkret börjar rulla in, så kan du klicka dig till tävlingstråden.