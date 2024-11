Man ska inte banga på en bra deal, sägs det. Hittills har vi lyft tips från Black Friday-portalen, men då Steam nu dragit igång sin stora rea vänder vi nu blicken mot de digitala spelbutikerna för att tipsa om titlar vi tycker du borde kika på.

Star Wars Jedi: Fallen Order 3,99 euro (-90%)

Har du inte svingat ljussabel med jediriddaren Cal Kestis så bör du göra det omgående. Titanfall-utvecklarna ligger bakom denna Jedi-berättelse och erbjuder Dark Souls-liknande spelupplevelse, bra plattformshoppande och förstås Kraften™.

Spelet finns på Steam och Epic Games. På Epic är det endast deluxe-versionen som reas ut och priset landar på det lite högre 80 kronor.

Tomb Raider-trilogin: 10,81 euro (-95%)

Nyhetsredaktör Edin Jusovic svär att detta är den bästa dealen du någonsin kommer göra. André tycker spelen är helt okej, men håller med om att det är ett riktigt bra pris för tre rätt bra spel. Samlingen består av Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider och Shadow of the Tomb Raider samt alla expansioner till spelen.

Spelet finns på Steam.

Chained Together 4,49 euro (-10%)

Tycker du att du jobbar bra tillsammans med med vänner? Sätt detta på prov genom att lira Chained Together tillsammans. Spelet går ut på att du ska ta dig från punkt A till B samtidigt som du och dina medspelare är sammanlänkade. Banorna avslutas antingen med att du har ett starkare band med dina vänner, eller så vill du spöa skiten ur dem.

Spelet finns på Steam.

Satisfactory: 31,19 euro (-20%)

Kort sagt: crack i spelform. Börjar du spela kommer du inte kunna sluta. I alla fall om du gillar logistik och att effektivisera saker i din vardag. 1.0-versionen släpptes tidigare i år och ger dig tillgång till fler saker för din fabrik att bygga, fler fordon och annat smått och gått.

Satisfactory finns på Steam samt Epic Games. Dock är det inget nedsatt pris på Epic, men priset är snarlikt.

Steam Deck LCD 313-351 euro (-15-25%)

Även om den trevligare OLED-versionen inte reas ut finns vanliga Steam Deck med LCD-panel att köpa via Steam för ett reducerat pris, där du gör den bättre dealen om du kör på versionen med 512 GB för 351 euro. Portabel spelgjädle är bra spelglädje.

Steam Deck i Steam-butiken

Resident Evil Remake Trilogy 49,49 euro (-45%)

Några av de främsta action/survival-skräckspelen i modern tid enligt Calle. Del 2, 3 och 4 i den legendariska spelserien har stöpts om helt och hållet i Capcoms RE Engine. Det erbjuds bra och tight spelmekanik, snygga karaktärsmodeller, sanslöst bra musik och tillfällen då det är bra att ha rena underkläder nära till hands (Mr.X i Resident Evil 2 kan dra åt fanders!).

Spelet finns på Steam.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition 46,90 euro (-48%)

Calle har lite drygt 1 000 timmar i Night City och med expansionen Phantom Liberty är upplevelsen bättre än någonsin. Läser man den amerikanska åldersmärkningen för spelet varnas det för: Blood and Gore, Intense Violence, Nudity, Strong Language, Strong Sexual Content och Use of Drugs and Alcohol. Vad mer kan man begära?

Spelet finns på Steam och GoG.