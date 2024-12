Julafton är bara några dagar bort och troligtvis är du ute i god tid och har fixat alla julklappar till dina nära och kära. Om du inte är det och behöver lite tips, så behöver du inte leta längre. Här samlar vi några av redaktionens favoritprodukter och det vankas allt från brädspel till västar.

Edin Jusovic - Nyhetsredaktör

Kingston Fury Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 1TB – 1 099 kronor

Mer lagring är bra lagring. En ansedd och omtyckt SSD som låter dig lagra alla spel och program på din dator. Ska du bygga en helt ny dator eller om ditt moderkort har en extra anslutning för NVMe M.2-SSD:er är Kingstons Fury Renegade ett givet val. Vem skulle inte bli supernöjd av att få 1TB NVMe M.2 SSD i julklapp?

Astro Bot – 599 kronor

Det har utsetts till årets spel av FZ och kammat hem statyett på Game Awards. Och det är välförtjänt. Har du en närstående som inte har köpt Astro Bot än har du möjlighet att sätta guldkant i hens liv genom att köpa det charmiga plattformsspelet.

André Stray – Redaktionschef

Frosthaven – 2 499 kronor

Julen är ett ypperligt tillfälle att ge något till andra som man helst vill uppleva själv. Frosthaven är ett av de mer populära brädspelen som går att få tag på just nu, men ack så roligt om man är ett gäng som spelar. Ge det till din partner, så har ni underhållning för hela året.

Steelseries Arctis Nova Pro Wireless – 3 199 kronor (ordinarie pris: 4 090 kronor)

När det kommer till trådlösa gamingheadset är Arctis Nova Pro Wireless min nuvarande favorit. Sitter bra, låter bra och har en riktigt bra batterilösning som gör att du aldrig behöver sitta med kabel kopplad till headsetet när du spelar.

Calle Vahlberg – Testredaktör

Analogue Pocket – 2 400 kronor (exkl. moms)

Analogue Pocket är den perfekta julklappen för retroentusiaster. Med stöd för Game Boy-spel, och mycket mer, kombinerar Pocket modern teknik med nostalgi. Kort sagt är det bästa sättet att återuppleva Pokémon Guld på.

Warhammer 40K: Introductory set – 495 kronor

Digitala spel i all ära, men att måla och spela med plastfigurer slår aldrig fel. Vill du introducera någon till Warhammer 40K är det bara att lägga vantarna på kitet och köra en regelrätt målarsession när Karl-Bertil rullar på TV:n.

Anders Lundberg – Frilansskribent

Raspberry Pi 5 4GB – 799 kronor

Den flexibla lilla datorn har blivit bättre på alla sätt och är en fantastisk lekstuga för att lära sig Linux, driva ett litet hemlabb med olika servrar eller experimentera med automatisering av olika slag.

Uppvärmd väst – 580 kronor

Moderna batteridrivna västar och jackor använder kolfiber, vilket gör dem säkra och slitstarka. Stoppa en powerbank i fickan och vips kan du hålla dig varm utan att behöva tjocka lager.

Petter Mattsson – Frilansskribent

7-i-1 rengöringskit – 98 kronor

Våra stackars teknikprylar behöver också julstädas. Ett kit med spray, borstar och andra rengöringsverktyg fräschar upp kolakladdiga tangentbord, möss, skärmar och hörlurar. Funkar bra att slänga in i julklappsleken eller som gåva till ostbågsälskande datornissar.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – 553 kronor

Jul, lediga dagar och ett nytt Zeldaspel man inte hunnit sätta tänderna i än – fy farao vilket mys att smita undan med på juldagen. En julklapp som gör sjuåringen och 40-åringen lika upprymda.

Har du några tips på julklappar? Dela med dig i tråden!