Mitt grafikkort låter konstigt...

Tjena, nyligen så började jag att använda min RTX 3070 för mining. Detta ska inte direkt påverka grafikkortet på något negativt sätt, då jag har den underklockad och inte överklockad. Den har dessutom bra temperatur, cirka 53 grader. Jag kan dock inte förstå varför den har börjat låta konstigt? Oftast sent på kvällen. Det är inte coil whining, utan det låter mer som ett bi som är fast där inne, fast mer åt det elektriska hållet (ljudmässigt). Svårt att förklara men det typ skallrar, lite som en skallerorm. Det bör inte ha något med miningen att göra då jag inte använt den i mer än en månad. Det är även svårt och veta om det just kommer från grafikkortet, skulle kunna vara PSU också. Det känns lite som att det börjar varje gång jag öppnar fönstret nu när det är så kallt. Som sagt, det kommer och går. Vad jag har hört så finns det ingen direkt lösning på detta, speciellt om det är coil whining (den tjuter inte direkt) Har hört att man ska fortsätta med samma ''belastning'' under en längre tid så det liksom sjunker in i kortet (på något sätt )