Gigabyte RTX 3080 - Hur jag sänkte min VRAM temp från 110 grader till 78 grader

Ibland är det så fruktansvärt roligt att meka dator, iallafall när det går ens väg, det gjorde det ikväll.

Till att börja med så är jag ingen miner...jag laddade ner Nicehash för ca 3 veckor sedan för att testa och se vad RTX 3080 kortet kan göra, what's the fuzz all about liksom?

När jag köpte mitt Gigabyte RTX 3080 Gaming OC på relasedagen i höstas så kände jag mig väldigt nöjd med de temperaturer och fläktljud som kortet presterade. Jag tror dock att det tog någon månad innan jag ens fick upp ögonen för vilka temperaturer som DDR 6x minnena kan komma upp i. På tidigare grafikkort har det ju bara handlat om GPU temp. Men vid beräkningar av typen mining så sätts VRAM under högs last och det märktes.

När jag först körde så signalerade GPU-Z att mitt grafikkort throttlade, jag kunde inte förstå varför eftersom GPU låg på behagliga 60 grader max.

Jag började researcha lite och det krävdes inga omfattande sökningar innan man blev varse hur DDR6X på 3080/3090 temperaturerna sköt i höjden. Jag hittade också en massa videos på youtube om hur man moddar sitt grafikkort genom att byta ut standard thermal pads för minneskapslarna.

Jag kunde konstatera med senaste GPU-Z att mitt VRAM mycket riktigt slog i taket på 110 grader Celcius, med mycket undervoltande, sänkning av GPU frekvens och GPU fläktar på 100% så kunde jag få ner VRAM temp till 108 grader men detta var ju meningslöst så jag lade ner mining, vid normalt spelande verkar VRAM bara nå upp till 60-70 grader.

Youtube videorna för thermal moddning av GPUer rekommenderade Gelid 12W/mK Thermal Conductivity, jag hittade dock en ny variant, Gelid Ultimate 15W/mK.

Det tog nästan 2 veckor att få hem dessa från Amazon Tyskland.

Sedan gick man och velade och fegade några dagar innan klåfingrighet och nyfikenhet tog överhanden.

Just Gigabytes kort verkar vara kända för att slänga in billiga thermalpads som "svettas olja" när komponenterna blev varma.

När jag öppnade mitt kort kunde jag konstatera att de thermal pads som sitter som original liknar mera kokt spaghetti än något som ska leda värme.

Jag var så inne i vad jag gjorde att jag glömde fotografera med mina nya 15 W/mK thermal pads men här har jag markerat var dom ska sitta, dom ska på denna modell vara 2mm tjocka.

På baksidan saknas thermal pads helt på denna modell, en missat möjlighet att avleda värma från PCB till bakplåten.

Så jag tryckte in 3mm thermal pads på markerade ställen. Jag satte även in lite extra på kondensatorerna etc för att avleda så mycket som möjligt till bakplåten.

Success! Väl inne i datorn igen drog jag igång Nicehash och efter en del pressande och överklockande så parkerar VRAM temperaturen på behagliga 78 grader. Vid idle är nu själva GPU:n den svalaste komponenten i min dator på 30 grader

Vid last så blir nu bakplåten riktigt het och jag har lagt på några heatsinks som också blir riktigt varma! Jag funderar på att fästa dom med termiskt lim, just nu har jag bara lagt dit dom.

I dessa tider när grafikkort är extremt dyra komponenter och dessutom hopplösa att få tag på så är det helt otroligt att vissa tillverkare slarvar så fruktansvärt med de mest elementära saker som värmavledning. När man betalar dessa sjuka summor så borde man få vettiga thermal pads och tillräckligt många av dom.