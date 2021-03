Extern hårddisk till Iphone

Hej!

Frugans Iphone är full 😊... med bilder.

Nu vill hon ha en extern hårddisk som hon kan koppla in till sin iphone för att just föra över bilder till den.

Hon är ABSOLUT ingen vän av tredjeparts appar eller andra kluriga grejer.

Hon vill rätt och slät BARA koppla in en extern hårddisk till sin iphone, och kopiera över bilder med program/appar som redan finns i iphonen.

Finns det någon enkel hårddisk för detta ändamål?