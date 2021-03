Mining rigg, värme i lägenhet

Har precis byggt en mining rigg och märkte ganska fort hur varmt det blev i lägenheten, rumstemperatur på 26 grader. Det är egentligen inget problem nu under kalla våren, öppnar bara balkongdörren, men tänker lite fram mot sommaren, speciellt om det blir en varm sommar som vi haft de senaste åren. Bor i en takvåning med fönster i syd/väst som lyser in hela dagen så även utan mining riggen brukar det bli väldigt varmt under sommaren.

Så då undrar jag hur ni andra med mining riggar i lägenhet gör för att hantera värmen under sommaren? Brukar normalt köra med fläktar men gissar på att temperaturen kommer bli ett par grader över 30 inomhus, är AC den enda lösningen? I så fall, finns det något särskilt att tänka på? Bra myggnät/pollenskydd för att inte smutsa ner riggen? Osv.

Uppskattar alla svar!