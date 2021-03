civilingenjör industriell ekonomi eller maskinteknik till hösten?

Civilingenjör oavsett inriktning är en vanlig utbildning för många VD och företagsledare, man behöver inte ha pluggat management eller ekonomi för att trilla in på det spåret. (Ask me how I know... ). Min egen erfarenhet är att intressen kan varriera över tiden, och om 20 år behöver du inte alls ha samma intressen som nu. En civilingenjörsutbildning oavsett inriktning ger dig en bra grund att lära dig nya saker med tiden. Exakt vilken variant du väljer styr förstås första jobbet men säger relativt lite om vad du kommer jobba med om 20 år. Att bara först ha tagit sig in på, och sen klarat av att ta ut examen från den utbildningen säger en hel del till framtida arbetsgivare. Så stressa inte för mycket över vilken du väljer - men se till att göra ett bra jobb på den du till slut väljer!

Om jag hade varit i dina skor när jag själv pluggade för otäckt länge sedan hade jag nog satsat på maskin och sen kompletterat med ekonomi vid sidan om. Om du tar lösa ekonomikurser som de som civilekonomerna läser kommer du förmodligen tycka de är rätt enkla jämfört med de tekniska kurserna.

Om jag däremot hade vetat då vad jag hade vetat nu hade jag nog tagit industriell ekonomi-utbildningen. Att lära sig de "mjukare" delarna som ledarskap etc är otroligt värdefullt även om man inte vill bli chef. Men det går ju att komplettera även detta i efterhand.

Så... tja, jag vet inte om mitt svar hjälpte, mer än att försöka säga - båda är troligen mycket bra val för dig.

Mvh

Civilingenjör i Datateknik