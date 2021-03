Arbetsdator för Autocad osv: Dell Mobile Precision 5550 vs Mobile Precision 7550?

Jag kommer börja på en ny arbetsplats i Juni och får välja en arbetsdator och jag har sållat ner det till dessa två.

Primärt kommer jag köra program som Autocad, Cadra/Rakel, DP Power och liknande program. Specsen är som följer (och jag vill påpeka att jag inte kommer spela med datorn, så snöa inte in allt för mycket på RTX 3000 OM det är irrelevant för programmen jag kör)

Säkert mycket som är irrelevant, men jag har kopierat infon rakt av:

Precision 5550:

Intel Core I7-10875H

Nvidia Quadro T2000 4GB

15.6" UltraSharp FHD+ IGZ04, 1920x1200, AG, NT, w/Prem Panel Guar, 100% sRGB, Titan Gray w/ IR Camera

Palmrest with finger print, 80 keys

32GB, 2x16GB, DDR4 2933Mhz Non-ECC Memory

M.2 512GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive

No Additional Hard Drive

Black Power Cord (European)

6-cell 86 Whr Lithium Ion Battery with ExpressCharge

USB Type-C to USB Type-A/HDMI Dongle, Black

Regulatory Label included

No UPC Label

FCC Label

130W E5 Type C Power Adapter (EPEAT)

Inte DUal Band Wireless AX201 2x2 + Bluetooth 5.1 vPro

Intel AX201 2x2 + Bluetooth 5.1 Driver

Keyboard Nordic (Backlit), 80 Palmrest

Waves Maxx Audio

Dell Power Manager

Dell Supportassist OS recovery tool

Precision 7550:

Intel Core I7-10875H (8 Core, 16MB Cache, 2.30 GHz to 5.10 GHz, 45W, vPro)

Epeat 2018 Registered (Gold)

15.6" FHD, 1920x1080, 60Hz, Anti-Glare, Non-Touch, 100% DCIP3, 500 Nits, WVA

Palmrest with Smart Card, Fingerprint Reader & NFC

FHD Panel Cover, 500 Nits, Non-Touch

32GB, 2x16GB, DDR4 2933Mhz Non-ECC Memory

M.2 512GB PCIe NVMe CLass 40 Solid State Drive

No Additional Hard Drive

E5 European Power Cord

6-Cell 95Whr ExpressCharge Capable Battery

Regulatory Label Included

No UPC Label

FCC Label

Thermal Pad for Qquadro 3000, 4000, 5000

Nvidia Quadro RTX 3000 w/ 6GB GDDR6

180W E5 Power Adapter (EPEAT)

Intel Wi-FI 6 AX201 WIreless Card

Intel AX201 2x2 + Bluetooth 5.1 Driver