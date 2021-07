Söndagsmatiné: Linux suger

Skrivet av Donnerstal: Men det stämmer ju. Hade Linux varit bättre/lättare för de flesta att använda så hade de också gjort det. Gå till inlägget

Linux tar 5-10 minuter att installera, och när det väl är gjord, ser dom flesta ingen skillnad.

Idag är en modern distro så välgjord att du kan använda den precis som du använder Windows, jag skulle även säga att den är lite mindre jobbig än Windows då uppdateringarna låter dig arbeta medan det uppdateras, kräver sällan omstart.

Det finns 100 tals andra smågrejor som gör att Linux är bättre, även för den normala användaren

- Gamla prylar, scanners, printers etc. stöd

- Bättre säkerhet

- Mkt. mjukvara kommer som standard

Att Linux inte används av herr och fru Svensson för att det är sämre är ju bara inte sanningen.

Jag TROR att orsaken är när dom flesta köper en PC så kommer Windows med som standard, och det är vad grannen har, arbetet använder och har alltid använd, därför finns ingen orsak att byta till nåt annat BARA FÖR att byta.

If it ain't broken - don't fix it, är nog mera orsaken till att dom inte även testar.

Dessutom är folk väldigt rädda för saker dom inte känner, det ska inte mkt. motstånd till för att dom ger upp, det kunde vara vilket som helst operativsystem.

Ett exempel på detta är DRM skyddade filmer och webb-innehåll. Svensson hade just nyligen installerat Linux då en kompis hade berättat för honom hur bra det var, Svensson lyckades installera detta men när han gick in och skulle se sina filmer på nätet, fick han ett felmeddelande.

Sen installerade Svensson Windows igen.

Men hade Svensson klickat på mjukvara paketet (lite som Windows Store) så hade han hittat ett paket som ger stöd åt DRM krävande mjukvara, och vid at bara (med ett klick) installera detta, hade han fått sina filmer på alla dom Browsers han gillar.

Men sen - på Windows har han ingen problem med att spendera timmar att installera nya drivrutiner för hans prylar, eller få en gammal skrivare att fungera med 32 bitars drivers. På Linux hade detta bare "kört" utan mkt. problemen.

Det handlar mest om attityd och behov. Har man inte behovet, så kör folk det som grannen kör på.

Det betyder INTE att Linux är sämre.